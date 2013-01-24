主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

更換套件

FC5005/01
  • SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網 SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網 SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網
    -{discount-value}

    更換套件

    FC5005/01

    SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網

    濾網更換套件可以兼容 Philips SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列產品。套件含有可水洗海綿濾網，以及建議每年更換一次的連框內層濾網。 查看各種好處

    建議零售價: HK$129.00

    更換套件

    SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網

    濾網更換套件可以兼容 Philips SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列產品。套件含有可水洗海綿濾網，以及建議每年更換一次的連框內層濾網。 查看各種好處

    SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網

    濾網更換套件可以兼容 Philips SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列產品。套件含有可水洗海綿濾網，以及建議每年更換一次的連框內層濾網。 查看各種好處

    建議零售價: HK$129.00

    更換套件

    SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網

    濾網更換套件可以兼容 Philips SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列產品。套件含有可水洗海綿濾網，以及建議每年更換一次的連框內層濾網。 查看各種好處

    類似產品

    See all vacuum-cleaner-filters-and-accessories

      SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網

      Philips 原廠更換式濾網

      • 1 個連框內層濾網
      • 1 個可水洗摩打濾網
      可水洗海綿濾網，使用壽命長

      可水洗海綿濾網，使用壽命長

      海綿濾網可輕鬆使用自來水或洗衣機清洗，使用壽命長。

      連框內層濾網

      連框內層濾網

      技術規格

      • 含有

        連框內層濾網
        1x
        可水洗海綿濾網
        1x

      • 一般規格

        適合
        FC6802、FC6812-FC6814、FC6822、FC6823、FC6826、FC6827、XC7041-XC7043、FC6901-FC6904、FC6908、XC8043、XC8045、XC8047、XC8049、XC8147、XC8149

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記