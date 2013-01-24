SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網
濾網更換套件可以兼容 Philips SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列產品。套件含有可水洗海綿濾網，以及建議每年更換一次的連框內層濾網。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網
濾網更換套件可以兼容 Philips SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列產品。套件含有可水洗海綿濾網，以及建議每年更換一次的連框內層濾網。 查看各種好處
SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網
濾網更換套件可以兼容 Philips SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列產品。套件含有可水洗海綿濾網，以及建議每年更換一次的連框內層濾網。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列濾網
濾網更換套件可以兼容 Philips SpeedPro Max 系列、7000 及 8000 系列產品。套件含有可水洗海綿濾網，以及建議每年更換一次的連框內層濾網。 查看各種好處
含有
一般規格