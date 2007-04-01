s-bag 吸塵機集塵袋
s-bag® Anti-Odour
s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處
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s-bag® Anti-Odour
可吸走異味，適合寵物主人使用
通用標準，不二之選
原裝 Philips s-bag® 可用於所有 Philips 及 Electrolux Group（Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado）塵袋式吸塵機。無需費神尋找塵袋，選用帶有 s-bag® 標誌的塵袋即可。
吸收並中和難聞的氣味
和傳統的塵袋不同，s-bag® Anti-Odour 技術透過使用耐用合成物料製造，再塗上氣味吸收蠟，可困住難聞的氣味，防止氣味從吸塵機漏出。非常適合寵物主人使用。
過濾 99% 微塵
塵袋的合成物料可過濾 99% 微塵及粒子。過濾空氣的微塵及粒子效能比普通紙袋強，可以幫助你擺脫空氣中的散播粒子，如過敏原。
瑞典製造的極度耐用合成物料
s-bag® Anti-Odour 在瑞典精心生產，採用極為耐用的合成物料製成。
衛生的密封設計，方便棄置
Philips s-bag® 採用專利密封設計，方便棄置，乾淨俐落，絕不會揚起內裡的塵垢。
技術規格
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配件規格
- 塵袋數量
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3
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適合
- AirStar
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FC8220 - FC8229
- Electrolux Group
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Electrolux 塵袋式吸塵機
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Tornado 塵袋式吸塵機
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Zanussi 塵袋式吸塵機
- City-Line
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FC8400 - FC8439
- Jewel
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FC9050 - FC9079
- EasyLife
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FC8130 - FC8139
- Performer
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FC9150 - FC9179
- Expression
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FC8600 - FC8629
- HomeHero
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FC8910 - FC8919
- Impact
-
FC8350 - FC8399
- PowerLife
-
FC8450 - FC8459
- Mobilo
-
FC8500 - FC8579
- SilentStar
-
FC9300 - FC9319
- SmallStar
-
FC8230 - FC8260
- Specialist
-
FC9100 - FC9139
- Studio(Power)
-
FC9080 - FC9089
- Universe 吸塵機
-
FC9000 - FC9029
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