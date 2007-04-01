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    s-bag 吸塵機集塵袋

    FC8023/03

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    s-bag 吸塵機集塵袋

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    s-bag® Anti-Odour

    可吸走異味，適合寵物主人使用

    • 3 個塵袋
    • 標準尺寸
    • 去除異味
    通用標準，不二之選

    通用標準，不二之選

    原裝 Philips s-bag® 可用於所有 Philips 及 Electrolux Group（Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado）塵袋式吸塵機。無需費神尋找塵袋，選用帶有 s-bag® 標誌的塵袋即可。

    吸收並中和難聞的氣味

    吸收並中和難聞的氣味

    和傳統的塵袋不同，s-bag® Anti-Odour 技術透過使用耐用合成物料製造，再塗上氣味吸收蠟，可困住難聞的氣味，防止氣味從吸塵機漏出。非常適合寵物主人使用。

    過濾 99% 微塵

    過濾 99% 微塵

    塵袋的合成物料可過濾 99% 微塵及粒子。過濾空氣的微塵及粒子效能比普通紙袋強，可以幫助你擺脫空氣中的散播粒子，如過敏原。

    瑞典製造的極度耐用合成物料

    瑞典製造的極度耐用合成物料

    s-bag® Anti-Odour 在瑞典精心生產，採用極為耐用的合成物料製成。

    衛生的密封設計，方便棄置

    衛生的密封設計，方便棄置

    Philips s-bag® 採用專利密封設計，方便棄置，乾淨俐落，絕不會揚起內裡的塵垢。

    技術規格

    • 配件規格

      塵袋數量
      3

    • 適合

      AirStar
      FC8220 - FC8229
      Electrolux Group
      • Electrolux 塵袋式吸塵機
      • Tornado 塵袋式吸塵機
      • Zanussi 塵袋式吸塵機
      City-Line
      FC8400 - FC8439
      Jewel
      FC9050 - FC9079
      EasyLife
      FC8130 - FC8139
      Performer
      FC9150 - FC9179
      Expression
      FC8600 - FC8629
      HomeHero
      FC8910 - FC8919
      Impact
      FC8350 - FC8399
      PowerLife
      FC8450 - FC8459
      Mobilo
      FC8500 - FC8579
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      SmallStar
      FC8230 - FC8260
      Specialist
      FC9100 - FC9139
      Studio(Power)
      FC9080 - FC9089
      Universe 吸塵機
      FC9000 - FC9029
    Badge-D2C

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