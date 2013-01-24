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無線吸塵機配件

FC8051/01
  • 長形窄縫吸嘴 長形窄縫吸嘴 長形窄縫吸嘴
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    無線吸塵機配件

    FC8051/01

    長形窄縫吸嘴

    有了長形窄縫吸嘴，即可輕鬆清潔狹窄角落，以及平時難以觸及的地方。可兼容 SpeedPro (Aqua)、SpeedPro Max (Aqua)、5000、7000 及 8000 系列 (Aqua) 查看各種好處

    建議零售價: HK$198.00

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    長形窄縫吸嘴

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    長形窄縫吸嘴

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      有了長形窄縫吸嘴，即可輕鬆清潔狹窄角落，以及平時難以觸及的地方。

      技術規格

      • 含有

        長形窄縫吸嘴
        1x

      • 一般規格

        適合
        FC6721-FC6729、FC6802、FC6812-FC6814、FC6822、FC6823、FC6826、FC6827、XC7041-XC7043、FC6901-FC6904、FC6908、XC8043、XC8045、XC8047、XC8049、XC8147、XC8149

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