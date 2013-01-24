長形窄縫吸嘴
有了長形窄縫吸嘴，即可輕鬆清潔狹窄角落，以及平時難以觸及的地方。可兼容 SpeedPro (Aqua)、SpeedPro Max (Aqua)、5000、7000 及 8000 系列 (Aqua) 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
長形窄縫吸嘴
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含有
一般規格