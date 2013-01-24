長形窄縫吸嘴

有了長形窄縫吸嘴，即可輕鬆清潔狹窄角落，以及平時難以觸及的地方。可兼容 SpeedPro (Aqua)、SpeedPro Max (Aqua)、5000、7000 及 8000 系列 (Aqua) 查看各種好處