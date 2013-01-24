PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件
濾網更換套件可以兼容 Philips PowerPro Compact 和 PowerPro Active 系列產品。套件含有每年需要更換一次的摩打和排氣濾網。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件
濾網更換套件可以兼容 Philips PowerPro Compact 和 PowerPro Active 系列產品。套件含有每年需要更換一次的摩打和排氣濾網。 查看各種好處
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濾網更換套件可以兼容 Philips PowerPro Compact 和 PowerPro Active 系列產品。套件含有每年需要更換一次的摩打和排氣濾網。 查看各種好處
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PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件
濾網更換套件可以兼容 Philips PowerPro Compact 和 PowerPro Active 系列產品。套件含有每年需要更換一次的摩打和排氣濾網。 查看各種好處
套件内有 1 個 EPA10 摩打濾網。濾網可防止微塵觸及摩打而影響效能。濾網應每年更換一次。
套件内有 1 個摩打進氣濾網（海綿）。濾網可進一步保護摩打，應該放置在 EPA 摩打濾網旁邊。濾網可用清水沖洗，但應每年更換一次。
套件内含有 2 個排氣海綿濾網。可在空氣流返室內時鎖緊微塵，為家居帶來潔淨無塵的空氣。應每年更換一次濾網。
含有
適合