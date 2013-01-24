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更換套件

FC8058/01
  • PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件 PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件 PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件
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    更換套件

    FC8058/01

    PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件

    濾網更換套件可以兼容 Philips PowerPro Compact 和 PowerPro Active 系列產品。套件含有每年需要更換一次的摩打和排氣濾網。 查看各種好處

    建議零售價: HK$128.00

    更換套件

    PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件

    濾網更換套件可以兼容 Philips PowerPro Compact 和 PowerPro Active 系列產品。套件含有每年需要更換一次的摩打和排氣濾網。 查看各種好處

    PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件

    濾網更換套件可以兼容 Philips PowerPro Compact 和 PowerPro Active 系列產品。套件含有每年需要更換一次的摩打和排氣濾網。 查看各種好處

    建議零售價: HK$128.00

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    PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件

    濾網更換套件可以兼容 Philips PowerPro Compact 和 PowerPro Active 系列產品。套件含有每年需要更換一次的摩打和排氣濾網。 查看各種好處

    PowerPro Compact 及 PowerPro Active 的更換套件

    Philips 原廠更換式濾網

    • 1 個 EPA 10 摩打濾網
    • 1 個摩打進氣濾網
    • 2 個排氣海綿濾網
    EPA10 摩打濾網

    EPA10 摩打濾網

    套件内有 1 個 EPA10 摩打濾網。濾網可防止微塵觸及摩打而影響效能。濾網應每年更換一次。

    摩打進氣濾網（海綿）

    摩打進氣濾網（海綿）

    套件内有 1 個摩打進氣濾網（海綿）。濾網可進一步保護摩打，應該放置在 EPA 摩打濾網旁邊。濾網可用清水沖洗，但應每年更換一次。

    排氣海綿濾網

    排氣海綿濾網

    套件内含有 2 個排氣海綿濾網。可在空氣流返室內時鎖緊微塵，為家居帶來潔淨無塵的空氣。應每年更換一次濾網。

    技術規格

    • 含有

      海綿濾網
      2x
      摩打濾網
      1x
      EPA 濾網
      1x

    • 適合

      PowerPro Active
      • FC8630 - FC8649
      • FC9520 - FC9529
      • FC8670 - FC8679
      • FC9530 - FC9542
      PowerPro Compact
      • FC8470 - FC8479
      • FC9320 - FC9327

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