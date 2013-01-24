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EasyLife

無塵袋吸塵機

FC8146/01
1 獎項
  • 可節省最多 20% 的電力* 可節省最多 20% 的電力* 可節省最多 20% 的電力*
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    EasyLife 無塵袋吸塵機

    FC8146/01
    1 獎項

    可節省最多 20% 的電力*

    Philips EasyLife 吸塵機專為提供高效的清潔效果而設計，同時消耗的電力比普通吸塵機更少。此外，您只需按一下按鈕便可輕鬆清理集塵箱，不會弄髒雙手。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,298.00

    EasyLife 無塵袋吸塵機

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      技術規格

      • 效能

        吸力（最大）
        28 kPa
        顏色
        乳白色金屬
        輸入功率 (IEC)
        1400 W
        聲音等級 (Lc IEC)
        82 分貝
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        吸力 (最大)
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        產品尺寸（長x寬x高）
        428.5 x 314 x 213 mm
        產品重量
        5.5 kg

      • 可用性

        有效半徑範圍
        10 m
        電源控制
        機身電子控制
        便攜把手
        前方
        電線長度
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      • 吸扒與配件

        額外吸扒
        地板專用吸扒
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        多用途吸扒

      • 持續性

        包裝
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        摩打
        節能，高效
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 過濾

        濾網類型
        HEPA
        排氣隔濾網
        HEPA 可清洗濾網
        集塵量：
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