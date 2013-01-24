可節省最多 20% 的電力*
Philips EasyLife 吸塵機專為提供高效的清潔效果而設計，同時消耗的電力比普通吸塵機更少。此外，您只需按一下按鈕便可輕鬆清理集塵箱，不會弄髒雙手。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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1400 瓦高效能摩打，可產生高達 300 瓦的吸力，這意味著可使用更少的電力而絲毫無損清潔效果。
當集塵箱已滿且需要清理時，指示燈會亮起。只需清潔集塵箱及隔濾網，便能夠保持最佳的清潔效能。
簡單地按一下底部的按鈕，便可清理 Philips 無塵袋吸塵機的封閉式集塵箱。
這種 HEPA 隔濾網可過濾各種會引致呼吸性過敏的有害微生物。為保持卓越的過濾效果，應每 6 個月更換一次 HEPA 隔濾網。
這種吸扒配有專為小心清潔硬地板而設計的柔軟刷毛，您絲毫不用擔心會刮花地板。
集塵箱手柄助您輕鬆取出及清理集塵箱，並保持其清潔。
效能
可用性
吸扒與配件
持續性
過濾