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  • 前所未有的超強吸力 前所未有的超強吸力 前所未有的超強吸力

    Performer 塵袋式吸塵機

    FC9166/01

    前所未有的超強吸力

    前所未有的超強吸力，可輕鬆完成清潔工作：FC916x 系列就是這樣簡單。FC916x 系列結合了高效的隔濾網和易潔更換塵袋裝置，為您清理各種灰塵與污垢。

    Performer 塵袋式吸塵機

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    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      TriActive 全能潔塵吸扒
      隨附配件
      • 窄縫吸嘴
      • 迷你吸嘴
      配件儲藏格
      在手柄上
      額外吸扒
      Super Parquet 全效地板吸扒

    • 設計

      顏色
      半透明黑色

    • 效能

      輸入功率 (IEC)
      2000  W
      氣流（最大）
      47  l/s
      吸力（最大）
      34  kPa
      輸入功率（最大）
      2200  W
      吸力 (最大)
      500  W

    • 過濾

      塵袋類型
      S-bag
      集塵量
      4  l
      排氣濾網
      Ultra Clean Air HEPA 13 可水洗隔濾網

    • 可用性

      接駁喉管
      按鈕
      便攜把手
      頂部和正面
      喉管類型
      2 件裝金屬塗漆伸縮喉管
      電源控制
      手柄上的電子吸力控制
      電線長度
      9  m
      塵滿指示燈
      滾輪類型
      橡膠
      「易潔」更換塵袋裝置

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