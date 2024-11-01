Performer 塵袋式吸塵機
前所未有的超強吸力
前所未有的超強吸力，可輕鬆完成清潔工作：FC916x 系列就是這樣簡單。FC916x 系列結合了高效的隔濾網和易潔更換塵袋裝置，為您清理各種灰塵與污垢。
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前所未有的超強吸力
500 瓦吸力，輕鬆清潔，毫不費力
2200 瓦摩打，可產生高達 500 瓦的吸力
高效能 2200 瓦摩打，可產生高達 500 瓦的吸力，實現最佳的清潔效果。
XXL 4 公升 s-bag 集塵袋，長效持久
此塵袋容量特大，讓您更有效利用塵袋空間，減少更換次數。
方便的遙控器可調校吸力
方便的遙控器只需用手按便可調校吸力，無需彎曲身體。
TriActive 全能潔塵吸扒具備三合一的清潔效能
TriActive 全能潔塵吸扒同一時間以三種方式清潔地板：1) 於潔塵吸扒末端的加大氣口使吸起較大顆粒時更容易。2) 優化氣流導入使潔塵吸扒擁有潔凈最大效能。3) 兩側毛刷掃起墻壁及家具邊緣的塵埃及污垢。
Super parquet 地板吸扒可去除 3 倍以上的黏性污垢
Ultra Clean Air HEPA 13 隔濾網，過濾效能達 99.95%
技術規格
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吸扒與配件
- 標準吸扒
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TriActive 全能潔塵吸扒
- 隨附配件
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- 配件儲藏格
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在手柄上
- 額外吸扒
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Super Parquet 全效地板吸扒
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設計
- 顏色
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半透明黑色
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效能
- 輸入功率 (IEC)
-
2000
W
- 氣流（最大）
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47
l/s
- 吸力（最大）
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34
kPa
- 輸入功率（最大）
-
2200
W
- 吸力 (最大)
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500
W
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過濾
- 塵袋類型
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S-bag
- 集塵量
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4
l
- 排氣濾網
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Ultra Clean Air HEPA 13 可水洗隔濾網
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可用性
- 接駁喉管
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按鈕
- 便攜把手
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頂部和正面
- 喉管類型
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2 件裝金屬塗漆伸縮喉管
- 電源控制
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手柄上的電子吸力控制
- 電線長度
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9
m
- 塵滿指示燈
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是
- 滾輪類型
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橡膠
- 「易潔」更換塵袋裝置
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是
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