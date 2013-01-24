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SilentStar

塵袋式吸塵機

FC9302/01
2 獎項
  • 強勁吸力 強勁吸力 強勁吸力
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    SilentStar 塵袋式吸塵機

    FC9302/01
    2 獎項

    強勁吸力

    使用 Philips SilentStar 吸塵機，您可輕鬆享受寧靜的家居生活。這款吸塵機備有獨特的 SilentSeal 全能潔塵吸扒，能以極小的聲音提供強大的清潔效能。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,198.00

    SilentStar 塵袋式吸塵機

    強勁吸力

    使用 Philips SilentStar 吸塵機，您可輕鬆享受寧靜的家居生活。這款吸塵機備有獨特的 SilentSeal 全能潔塵吸扒，能以極小的聲音提供強大的清潔效能。 查看各種好處

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      • SilentSeal 全能潔塵吸扒
      • HEPA 13 可洗式濾網
      備有 SilentSeal 全能潔塵吸扒，能發揮最佳效能之餘噪音極低。

      備有 SilentSeal 全能潔塵吸扒，能發揮最佳效能之餘噪音極低。

      SilentSeal 全能潔塵吸扒有助輕鬆掃走灰塵和絨毛之餘，又能降低聲音，從而實現最佳效能。這款產品由 WesselWerk 製造，完美密封，形成高效氣流，帶來最佳的清潔效能。

      空氣動力學管道，可將聲音降至 70 分貝

      空氣動力學管道，可將聲音降至 70 分貝

      空氣管道經過微調，確保空氣順暢地排出，從而最大程度地降低聲音。此外，特別的摩打懸掛裝置能減少震動。

      1250 瓦 HD 摩打，表現等同2000瓦*

      1250 瓦 HD 摩打，表現等同2000瓦*

      高效的 1250 瓦HD（高密度）摩打可產生最高 400 瓦吸力。在節省 30%電力的情形下達到與 2000 瓦吸塵機同樣的清潔效果。*

      HEPA AirSeal 及 HEPA 13 可水洗隔濾網

      HEPA AirSeal 及 HEPA 13 可水洗隔濾網

      這款 Philips 吸塵機經特別設計，所有被吸入的空氣在排出之前均會經過可水洗的 HEPA 13 隔濾網（過濾效能達 99.95%）。確保絕無灰塵漏走。

      兩個舒適的把手，使用極之方便

      兩個舒適的把手，使用極之方便

      這款吸塵機配備的可提式把手不止一個，而是兩個。將吸塵機倒臥放置時，您只需稍微彎腰即可輕鬆四處移動吸塵機。而機身前側的另外一個把手可讓您輕鬆移動直立放置的吸塵機。

      ECARF 密封品質至可信賴

      ECARF 密封品質至可信賴

      此款 ECARF 認證的吸塵機能作出 99.95% 的保證，確保房間內幾乎所有空氣將會經過一般吸力動作過濾，有效清除地毯、傢俱及家內其他空間的所有過敏原。

      技術規格

      • 效能

        吸力（最大）
        32 kPa
        顏色
        藍色
        聲音等級 (Lc IEC)
        70 分貝
        輸入功率 (IEC)
        1250 W
        輸入功率（最大）
        1250 W
        氣流（最大）
        42 公升/秒
        產品重量
        6.8 kg
        吸力 (最大)
        400 W
        產品尺寸（長x寬x高）
        500 x 290 x 250 mm

      • 可用性

        有效半徑範圍
        11 m
        「易潔」更換塵袋裝置
        便攜把手
        頂部和正面
        電線長度
        8 m
        電源控制
        機身電子控制
        滾輪類型
        橡膠
        喉管類型：
        2 件裝金屬伸縮管
        塵滿指示燈
        接駁喉管
        按鈕

      • 吸扒與配件

        內附配件
        • 毛刷
        • 窄縫吸嘴
        • 迷你吸嘴
        配件儲藏格
        在手柄上
        標準吸扒
        SilentSeal 低聲量吸扒

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 過濾

        HEPA Air Seal
        排氣隔濾網
        Ultra Clean Air HEPA 13 可水洗隔濾網
        塵袋類型
        S-bag
        集塵量：
        3.5 l

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