如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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SilentSeal 全能潔塵吸扒有助輕鬆掃走灰塵和絨毛之餘，又能降低聲音，從而實現最佳效能。這款產品由 WesselWerk 製造，完美密封，形成高效氣流，帶來最佳的清潔效能。
空氣管道經過微調，確保空氣順暢地排出，從而最大程度地降低聲音。此外，特別的摩打懸掛裝置能減少震動。
高效的 1250 瓦HD（高密度）摩打可產生最高 400 瓦吸力。在節省 30%電力的情形下達到與 2000 瓦吸塵機同樣的清潔效果。*
這款 Philips 吸塵機經特別設計，所有被吸入的空氣在排出之前均會經過可水洗的 HEPA 13 隔濾網（過濾效能達 99.95%）。確保絕無灰塵漏走。
這款吸塵機配備的可提式把手不止一個，而是兩個。將吸塵機倒臥放置時，您只需稍微彎腰即可輕鬆四處移動吸塵機。而機身前側的另外一個把手可讓您輕鬆移動直立放置的吸塵機。
此款 ECARF 認證的吸塵機能作出 99.95% 的保證，確保房間內幾乎所有空氣將會經過一般吸力動作過濾，有效清除地毯、傢俱及家內其他空間的所有過敏原。
效能
可用性
吸扒與配件
持續性
過濾
FC8023/04
FC8021/03