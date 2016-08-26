如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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原裝 Philips 濾網專為配合裝置使用而設，可完美貼合組件結構，確保裝置能持續暢順運作。
Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。
NanoProtect HEPA 濾網的低阻力纖維能大幅提升氣流。靜電電荷能吸附 99.98% 小至 0.003 微米的超微細粒子，讓濾網的潔淨空氣速度比醫療級 HEPA H13 濾網更高 (4)
空氣清新機可吸附氣溶膠，包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.96%(8)。
Philips NanoProtect HEPA 濾網保證可持續 2 年提供穩定一致的保護及最佳過濾效能。(1)
當需要清洗前層濾網或更換濾網時，您的 Philips 裝置會向您發出通知。整個過程少於一分鐘。裝置的維護程序輕鬆無負擔，確保您能時刻享受潔淨、健康的空氣。
透過 CleanHome+ 應用程式，隨時隨地監察濾網的使用壽命和狀態 (2)。在濾網需要更換時接獲提醒，更可直接透過應用程式輕鬆訂購替換濾網 (3)。
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