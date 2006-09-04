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    蒸氣熨斗

    GC1675/02

    1 獎項

    快捷簡單又有效率

    生活不僅僅是家務勞動，因此您希望盡快結束這一切。獨特的拆卸式水箱可讓您在熨衣時方便地為熨斗加水。

    此產品已不再銷售。

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    尖端蒸氣頭專門對付難以觸及的位置

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    獨特尖端蒸氣頭讓您輕鬆熨燙難以觸及的位置。

    技術規格

    • 滑動順暢

      底板
      Golden Dynaglide 底板

    • 舒適熨貼衣服

      防水垢管理
      鈣化清洗功能

    • 去除縐褶

      連續蒸氣
      高達 30 克/分鐘

    Badge-D2C

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