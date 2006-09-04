快捷簡單又有效率
生活不僅僅是家務勞動，因此您希望盡快結束這一切。獨特的拆卸式水箱可讓您在熨衣時方便地為熨斗加水。
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高達 17 克/分鐘的連續蒸氣輸出，有效去除縐褶
高達 17 克/分鐘的連續蒸氣輸出，有效去除縐褶。
1400 瓦效能確保可連續輸出強力蒸氣
這款強力熨斗能快速加熱，並在熨燙期間保持非常穩定的溫度，助您輕鬆妥善地熨平縐褶。
Ceralon 底板可順暢熨燙任何衣物布料
Ceralon 底板可順暢熨燙任何衣物布料。
鈣化清洗功能防止熨斗積聚水垢
鈣化清洗功能讓您只需簡單地沖洗 Philips 熨斗，即可清除熨斗內的鈣化顆粒。此功能可以延長熨斗的使用壽命。
尖端蒸氣頭專門對付難以觸及的位置
獨特尖端蒸氣頭讓您輕鬆熨燙難以觸及的位置。
技術規格
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滑動順暢
- 底板
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Golden Dynaglide 底板
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舒適熨貼衣服
- 防水垢管理
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鈣化清洗功能
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去除縐褶
- 連續蒸氣
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高達 30 克/分鐘
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