保證快捷又有效率
除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
保證快捷又有效率
速度型底板
- 蒸氣 17 克/分鐘
- Blue Ceralon 底板
- 抗鈣化
- 1400 瓦
1400 瓦確保可持續輸出強力蒸氣
這款強力的熨斗加熱快速、溫度穩定，可輕鬆有效地熨平縐褶。
Ceralon 強化銀石底板，可褽衣流暢順滑
Ceralon 強化銀石底板，可褽衣流暢順滑。
幼細的水霧可以均勻濕潤衣物纖維
噴水功能所製造的幼細水霧可以均勻濕潤衣物纖維，讓縐痕更容易被熨平。
鈣化清洗功能能防止鈣化物的積聚
鈣化清洗功能能輕鬆去除 Philips 熨斗內的鈣化物，延長熨斗的壽命。
高達每分鐘 17 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶
高達每分鐘 17 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。
強力蒸氣噴射，有助輕鬆熨平頑固縐摺
強力蒸氣噴射有助輕鬆熨平最頑固的縐褶。
特大 180 毫升水箱容量，減少注水次數
特大 180 毫升水箱容量，減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。
技術規格
-
技術規格
- 電源
-
1400
- 頻率
-
50-60
- 電壓
-
220 - 240
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
1.06
- 產品尺寸
-
26.1 x 11.5 x 13.6
-
方便使用
- 控制
-
- 深入難以接觸位置
-
鈕扣槽
- 快速加熱
-
有
-
舒適熨貼衣服
- 電線長度
-
1,8
m
- 額外舒適
-
180 度電線自由度
- 防水垢管理
-
- 使用安全
-
超過國際防撞擊測試標準
- 自來水適用
-
有
- 水箱容量
-
180
ml
-
去除縐褶
- 連續蒸氣
-
高達 17 克/分鐘
- 底板
-
最佳氣孔排列方式
- 噴水裝置
-
是
- 深入難以接觸位置
-
修長尖端
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。