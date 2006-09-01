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    1700 series 蒸氣熨斗

    GC1720

    1 獎項

    保證快捷又有效率

    除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。

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    此產品已不再銷售。

    1700 series 蒸氣熨斗

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    保證快捷又有效率

    速度型底板

    • 蒸氣 17 克/分鐘
    • Blue Ceralon 底板
    • 抗鈣化
    • 1400 瓦
    1400 瓦確保可持續輸出強力蒸氣

    1400 瓦確保可持續輸出強力蒸氣

    這款強力的熨斗加熱快速、溫度穩定，可輕鬆有效地熨平縐褶。

    Ceralon 強化銀石底板，可褽衣流暢順滑

    Ceralon 強化銀石底板，可褽衣流暢順滑

    Ceralon 強化銀石底板，可褽衣流暢順滑。

    幼細的水霧可以均勻濕潤衣物纖維

    幼細的水霧可以均勻濕潤衣物纖維

    噴水功能所製造的幼細水霧可以均勻濕潤衣物纖維，讓縐痕更容易被熨平。

    鈣化清洗功能能防止鈣化物的積聚

    鈣化清洗功能能防止鈣化物的積聚

    鈣化清洗功能能輕鬆去除 Philips 熨斗內的鈣化物，延長熨斗的壽命。

    高達每分鐘 17 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶

    高達每分鐘 17 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶

    高達每分鐘 17 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。

    強力蒸氣噴射，有助輕鬆熨平頑固縐摺

    強力蒸氣噴射有助輕鬆熨平最頑固的縐褶。

    特大 180 毫升水箱容量，減少注水次數

    特大 180 毫升水箱容量，減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。

    技術規格

    • 技術規格

      電源
      1400
      頻率
      50-60
      電壓
      220 - 240

    • 重量與尺寸

      產品重量
      1.06
      產品尺寸
      26.1 x 11.5 x 13.6

    • 方便使用

      控制
      • 溫度指示燈
      • 蒸氣調節設定
      深入難以接觸位置
      鈕扣槽
      快速加熱

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      1,8  m
      額外舒適
      180 度電線自由度
      防水垢管理
      • 鈣化清洗功能
      • 雙重防鈣化功能
      使用安全
      超過國際防撞擊測試標準
      自來水適用
      水箱容量
      180  ml

    • 去除縐褶

      連續蒸氣
      高達 17 克/分鐘
      底板
      最佳氣孔排列方式
      噴水裝置
      深入難以接觸位置
      修長尖端

    Badge-D2C

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