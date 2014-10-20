加快無線熨衣的過程
設有輕巧的 SmartCharging 基座和光線回應 查看各種好處
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建議零售價: HK$758.00
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加快無線熨衣的過程
- 蒸氣 35 克/分鐘；150 克強力蒸氣噴射
- 陶瓷底板
- 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
- 2400 瓦
熨斗設有光線回應指示燈
智能光線回應指示熨斗任何時候的狀態。
持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克，更有效去除縐褶
持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克，更有效去除縐褶。
150 克的強力蒸氣噴射，有效輕鬆熨平頑固縐褶
熨斗的強力蒸氣噴射達 150 克，讓您輕鬆熨平最頑固縐褶。
充電基座於少於 6 秒內為熨斗充電
輕巧的智能充電基座提升無線的蒸氣效能。以無線模式享受終極自由操作，並不改您一貫燙衣模式：當您整理衣物時電熨斗可在機座充電。為確保不間斷的蒸氣表現，智能充電基座充電時將顯示黃燈，並於少於 6 秒內為熨斗充滿電。藍燈表示熨斗已準備好可以使用。
陶瓷底板提供更佳的順滑表現
陶瓷底板可防刮花，流暢順滑且易於清潔。
電線回捲裝置，收藏方便
電線可捲在擱架之上，令電器更方便收藏。
鎖定熨斗，方便使用後存放
使用後安全存放在基座上。電線可以圍著基座捲起來，存放方便。
技術規格
-
方便使用
- 水箱容量
-
270
ml
- 安全自動斷電功能
-
是
- 儲存解決方案
-
便攜鎖
- 防漏水
-
是
- 電線儲藏格
-
電線儲藏格
- 電源線長度
-
1.8
m
- 智能光線回應
-
是
-
快速及強力去縐
- 連續蒸氣輸出
-
35
g/min
- 底板
-
- 電源
-
2400
W
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 噴水裝置
-
是
- 強力蒸氣噴射
-
150
g
- 蒸氣調節設定
-
是
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