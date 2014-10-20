充電基座於少於 6 秒內為熨斗充電

輕巧的智能充電基座提升無線的蒸氣效能。以無線模式享受終極自由操作，並不改您一貫燙衣模式：當您整理衣物時電熨斗可在機座充電。為確保不間斷的蒸氣表現，智能充電基座充電時將顯示黃燈，並於少於 6 秒內為熨斗充滿電。藍燈表示熨斗已準備好可以使用。