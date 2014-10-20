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  • 加快無線熨衣的過程 加快無線熨衣的過程 加快無線熨衣的過程

    Easyspeed Plus 無線 無線蒸氣熨斗

    GC2088/30

    1 獎項

    加快無線熨衣的過程

    設有輕巧的 SmartCharging 基座和光線回應

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$758.00

    Easyspeed Plus 無線 無線蒸氣熨斗

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    加快無線熨衣的過程

    • 蒸氣 35 克/分鐘；150 克強力蒸氣噴射
    • 陶瓷底板
    • 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
    • 2400 瓦
    熨斗設有光線回應指示燈

    熨斗設有光線回應指示燈

    智能光線回應指示熨斗任何時候的狀態。

    持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克，更有效去除縐褶

    持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克，更有效去除縐褶

    持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克，更有效去除縐褶。

    150 克的強力蒸氣噴射，有效輕鬆熨平頑固縐褶

    150 克的強力蒸氣噴射，有效輕鬆熨平頑固縐褶

    熨斗的強力蒸氣噴射達 150 克，讓您輕鬆熨平最頑固縐褶。

    充電基座於少於 6 秒內為熨斗充電

    充電基座於少於 6 秒內為熨斗充電

    輕巧的智能充電基座提升無線的蒸氣效能。以無線模式享受終極自由操作，並不改您一貫燙衣模式：當您整理衣物時電熨斗可在機座充電。為確保不間斷的蒸氣表現，智能充電基座充電時將顯示黃燈，並於少於 6 秒內為熨斗充滿電。藍燈表示熨斗已準備好可以使用。

    陶瓷底板提供更佳的順滑表現

    陶瓷底板提供更佳的順滑表現

    陶瓷底板可防刮花，流暢順滑且易於清潔。

    電線回捲裝置，收藏方便

    電線回捲裝置，收藏方便

    電線可捲在擱架之上，令電器更方便收藏。

    鎖定熨斗，方便使用後存放

    鎖定熨斗，方便使用後存放

    使用後安全存放在基座上。電線可以圍著基座捲起來，存放方便。

    功率高達 2400 瓦 快速加熱

    功率高達 2400 瓦 快速加熱

    技術規格

    • 方便使用

      水箱容量
      270  ml
      安全自動斷電功能
      儲存解決方案
      便攜鎖
      防漏水
      電線儲藏格
      電線儲藏格
      電源線長度
      1.8  m
      智能光線回應

    • 快速及強力去縐

      連續蒸氣輸出
      35  g/min
      底板
      • 陶瓷
      • SteamGlide
      電源
      2400  W
      垂直蒸氣噴射
      噴水裝置
      強力蒸氣噴射
      150  g
      蒸氣調節設定
    Badge-D2C

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