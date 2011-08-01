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蒸氣電熨斗

GC2960/02
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    蒸氣電熨斗

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      熨斗備有 SteamGlide 底板

      • 2200 瓦
      • 每分鐘 35 克蒸氣輸出
      • 110 克強力蒸氣噴射
      持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克

      持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克

      每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。

      110 克強力蒸氣噴射，輕鬆熨平頑固縐褶

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      熨斗的強力蒸氣噴射達 110 克，可輕鬆燙平最頑固縐褶。

      垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

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      雙重防鈣化功能可防止水垢形成

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      全自動斷電確保安全及節能

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      如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。

      2200 瓦確保可持續輸出強力蒸氣

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      技術規格

      • 重量與尺寸

        底板
        SteamGlide
        水箱容量
        300 ml
        產品重量
        1.2 kg
        電壓
        220-240 伏
        功率（全球）
        2200 W
        自動斷電安全裝置
        噴水設備
        垂直蒸氣噴射
        防滴漏
        蒸氣調節設定
        電線自由度（旋轉）
        360 度電線自由移動
        特別穩定
        震動防撞設計
        電源線長度
        2 米
        產品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5

      • 防鈣化管理

        自來水適用
        防鈣化清洗功能
        雙重防鈣化功能

      • 去除縐褶

        連續蒸氣
        高達 35 克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        每分鐘高達 110 克

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