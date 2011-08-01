每日可獲得更好的熨衣效果
熨斗備有 SteamGlide 底板
- 2200 瓦
- 每分鐘 35 克蒸氣輸出
- 110 克強力蒸氣噴射
持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克
每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。
110 克強力蒸氣噴射，輕鬆熨平頑固縐褶
熨斗的強力蒸氣噴射達 110 克，可輕鬆燙平最頑固縐褶。
垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶
這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。
SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板
SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。
雙重防鈣化功能可防止水垢形成
Philips 蒸氣電熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。
全自動斷電確保安全及節能
如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。
技術規格
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重量與尺寸
- 底板
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SteamGlide
- 水箱容量
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300 ml
- 產品重量
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1.2 kg
- 電壓
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220-240 伏
- 功率（全球）
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2200 W
- 自動斷電安全裝置
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是
- 噴水設備
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是
- 垂直蒸氣噴射
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是
- 防滴漏
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是
- 蒸氣調節設定
-
是
- 電線自由度（旋轉）
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360 度電線自由移動
- 特別穩定
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震動防撞設計
- 電源線長度
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2 米
- 產品尺寸
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29.5 x 11.6 x 19.5
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防鈣化管理
- 自來水適用
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是
- 防鈣化清洗功能
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雙重防鈣化功能
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去除縐褶
- 連續蒸氣
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高達 35 克/分鐘
- 強力蒸氣噴射
-
每分鐘高達 110 克
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