手提式蒸氣掛熨機
輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶
這款手提蒸氣掛熨機，最適合用來熨燙細緻物料、處理一般熨斗難熨部位，令衣物煥然一新，保證不熨焦。輕巧的設計，可讓您隨時隨地輕鬆使用。只要啟動蒸氣掛熨機，馬上可用！ 查看各種好處
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輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶
熨燙的理想伙伴，毋須使用熨衣板
- 1000 瓦，每分鐘可達 20 克
- 垂直蒸氣噴射
- 60 毫升非分離式水箱
自動持續輸出蒸氣，快速去除褶痕
電泵自動持續輸出蒸氣，可輕鬆快捷地去除褶痕。
適用於厚衣料的毛刷配件
附設的毛刷可打開衣料纖維，確保蒸氣完全滲透，特別適用於外套和大衣等厚身衣物，同時可以去除污垢和污漬。
可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物
此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。
無需熨衣板
使用蒸氣掛熨機處理掛起的衣物，就無需使用熨衣板，讓您可以輕鬆簡單地熨平縐褶。
輕巧設計方便使用、收藏及旅行攜帶
手提式蒸氣掛熨機採用人工學精巧設計，舒適輕巧。只需按下開關，即可快速去除縐褶和褶痕。
連續蒸氣可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌
蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌*，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。
技術規格
-
方便使用
- 水箱容量
-
60
ml
- 可在所有可熨衣物上安全使用
-
包括精細布料，例如絲質
- 非分離式水箱
-
Yes
- 可在使用時隨時加水
-
是
- 電源線長度
-
2
m
- 隨時可用
-
指示燈
-
隨附配件
- 毛刷
-
是
- 注水杯
-
Yes
-
保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
快速熨平縐褶
- 電源
-
1000
W
- 連續蒸氣
-
最高 20
g/min
- 電壓
-
220-240
V
- 隨時可用
-
<1
minute(s)
-
綠色效益
- 產品包裝
-
100% 可循環再用
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
-
尺寸及重量
- 包裝尺寸（寬x高x長）
-
38 x 12.8 x 15
cm
- 經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。
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