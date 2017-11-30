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  • 輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶 輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶 輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶

    手提式蒸氣掛熨機

    GC300/26

    輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶

    這款手提蒸氣掛熨機，最適合用來熨燙細緻物料、處理一般熨斗難熨部位，令衣物煥然一新，保證不熨焦。輕巧的設計，可讓您隨時隨地輕鬆使用。只要啟動蒸氣掛熨機，馬上可用！

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    此產品已不再銷售。

    手提式蒸氣掛熨機

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    輕巧的解決方案，輕鬆去除衣物縐褶

    熨燙的理想伙伴，毋須使用熨衣板

    • 1000 瓦，每分鐘可達 20 克
    • 垂直蒸氣噴射
    • 60 毫升非分離式水箱
    自動持續輸出蒸氣，快速去除褶痕

    自動持續輸出蒸氣，快速去除褶痕

    電泵自動持續輸出蒸氣，可輕鬆快捷地去除褶痕。

    適用於厚衣料的毛刷配件

    適用於厚衣料的毛刷配件

    附設的毛刷可打開衣料纖維，確保蒸氣完全滲透，特別適用於外套和大衣等厚身衣物，同時可以去除污垢和污漬。

    可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物

    可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物

    此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

    無需熨衣板

    無需熨衣板

    使用蒸氣掛熨機處理掛起的衣物，就無需使用熨衣板，讓您可以輕鬆簡單地熨平縐褶。

    輕巧設計方便使用、收藏及旅行攜帶

    輕巧設計方便使用、收藏及旅行攜帶

    手提式蒸氣掛熨機採用人工學精巧設計，舒適輕巧。只需按下開關，即可快速去除縐褶和褶痕。

    2 米長電線令使用範圍更廣

    2 米長電線令使用範圍更廣

    令使用範圍更廣

    連續蒸氣可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌

    連續蒸氣可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌

    蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌*，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。

    技術規格

    • 方便使用

      水箱容量
      60  ml
      可在所有可熨衣物上安全使用
      包括精細布料，例如絲質
      非分離式水箱
      Yes
      可在使用時隨時加水
      電源線長度
      2  m
      隨時可用
      指示燈

    • 隨附配件

      毛刷
      注水杯
      Yes

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 快速熨平縐褶

      電源
      1000  W
      連續蒸氣
      最高 20  g/min
      電壓
      220-240  V
      隨時可用
      <1  minute(s)

    • 綠色效益

      產品包裝
      100% 可循環再用
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 尺寸及重量

      包裝尺寸（寬x高x長）
      38 x 12.8 x 15  cm

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    獎項

    • 經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

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