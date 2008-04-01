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  • 效果出色，毫不費力 效果出色，毫不費力 效果出色，毫不費力

    3300 系列 蒸氣熨斗

    GC3321/02

    1 獎項

    效果出色，毫不費力

    這款 Philips 蒸氣熨斗不僅設有更加便利的特大注水口、超長電線和水位顯示，更有全新的 SteamGlide 底板，令熨燙更輕鬆、更順暢！

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    有賴 300 毫升特大水箱，可以減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。

    雙重防鈣化功能可防止水垢形成

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    Philips 蒸氣熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。

    特長 3 米電線，令您活動自如

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    Philips 燙斗有了特長 3 米電線，您就可以輕鬆熨衫，方便靈活！

    超清晰水位顯示，助您掌握水位

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    Philips 熨斗的超清晰水位顯示，一目了然，助您掌握水位。

    尖端蒸氣頭專門對付難以觸及的位置

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    獨特尖端蒸氣頭讓您輕鬆熨燙難以觸及的位置。

    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。

    技術規格

    • 技術規格

      電源
      2200
      頻率
      50-60
      電壓
      220 - 240

    • 重量與尺寸

      產品重量
      1.64
      產品尺寸
      328 x 129 x 163

    • 方便使用

      容易使用及儲存方便
      • 特大注水口
      • 整合式電線儲藏格
      快速加熱

    • 滑動順暢

      底板
      SteamGlide 底板

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      3  m
      額外舒適
      • 360 度電線自由度
      • 超清晰水位指示器
      防水垢管理
      雙重防鈣化功能
      水箱容量
      300  ml

    • 去除縐褶

      垂直蒸氣噴射
      連續蒸氣
      高達 35 克/分鐘
      噴水裝置
      深入難以接觸位置
      修長尖端
      強力蒸氣噴射
      高達 90 克/分鐘

    Badge-D2C

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