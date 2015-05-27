呵護絲綢和羊絨織品
這個手提式蒸氣掛熨機適合進行穿著前的處理。使用簡單及快捷，是輔助熨斗的最佳拍檔。這個型號設有加熱板及 2 合 1 功能，可水平釋放蒸氣。 查看各種好處
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建議零售價: HK$598.00
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呵護絲綢和羊絨織品
2 合 1：垂直與水平熨
- 1200 瓦
- 加熱板
- 自動持續輸出蒸氣
- 毛刷和收藏袋
2 合 1：垂直與水平熨功能
2 合 1 垂直與水平熨功能讓您的蒸氣掛熨機速度更快，功效更好。您可垂直蒸氣熨衣，無需使用熨衣板，或者可以使用身邊的任何平面進行水平熨衣，非常就手。獨特的 Steam&Go 內部設計為 2 合 1 蒸氣掛熨機帶來連續蒸氣，所以您也可以蒸氣熨您的柔軟家具和床上用品。
SmartFlow 蒸氣底板，效果更佳
由於適當的蒸氣量為蒸氣底板加熱，SmartFlow 技術確保更佳的熨衣效果，讓蒸氣底板為所有衣物保持最佳、安全的溫度，同時有效地防止水點。此技術的特點是採用塗層，提供順滑、防刮及防侵蝕功效。
電泵自動持續輸出蒸氣
電泵可持續輸出蒸氣，可輕鬆快捷地去除縐褶。
可安全用於精緻布料，如絲綢
掛熨機可安全用於所有衣物，是熨平精緻布料（如絲綢）的首選。
無需熨衣板
使用掛熨機後，您便無需熨衫板了，讓您的熨燙工作更加放心無憂。
人工學設計方便手持操作
手提式蒸氣掛熨機採用人工學精巧設計，舒適輕巧。只需按下蒸氣開關，持續蒸氣便能快速去除縐褶。
蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*
熱蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌，有助延遲清洗或乾洗的時間*。
去除煙味、食物味及體味
強效的蒸氣可去除煙味、食物味及體味
毛刷配件，手感柔順
在外套等較厚的衣物上使用毛刷配件，蒸氣滲透效果更佳，手感更柔順。
專屬儲存袋方便收藏
使用後，將手提式蒸氣掛熨機存放在隨附的儲存袋，方便旅行攜帶。
技術規格
-
配件
- 毛刷
-
是
-
技術規格
- 電壓
-
220-240
V
-
重量與尺寸
- 熨斗重量
-
0.72
kg
- 包裝尺寸（寬x高x長）
-
38 x 12 x 15
cm
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
34.7 x 12.5 x 9.5
cm
-
方便使用
- 隨時注水
-
是
- 加熱時間
-
<1
minute(s)
- 適用於各種衣物
-
即使是精緻如絲綢的衣物
- 水箱容量
-
60
ml
- 電源線長度
-
2
m
-
快速及強力去縐
- 連續蒸氣輸出
-
24
g/min
- 電源
-
1200
W
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- SmartFlow 蒸氣底板
-
是
- * 經 8 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、 「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。
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