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  • 呵護絲綢和羊絨織品 呵護絲綢和羊絨織品 呵護絲綢和羊絨織品

    Steam&Go 2-in-1 手提式蒸氣掛熨機

    GC332/80

    1 獎項

    呵護絲綢和羊絨織品

    這個手提式蒸氣掛熨機適合進行穿著前的處理。使用簡單及快捷，是輔助熨斗的最佳拍檔。這個型號設有加熱板及 2 合 1 功能，可水平釋放蒸氣。

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    建議零售價: HK$598.00

    Steam&Go 2-in-1 手提式蒸氣掛熨機

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    呵護絲綢和羊絨織品

    2 合 1：垂直與水平熨

    • 1200 瓦
    • 加熱板
    • 自動持續輸出蒸氣
    • 毛刷和收藏袋
    2 合 1：垂直與水平熨功能

    2 合 1：垂直與水平熨功能

    2 合 1 垂直與水平熨功能讓您的蒸氣掛熨機速度更快，功效更好。您可垂直蒸氣熨衣，無需使用熨衣板，或者可以使用身邊的任何平面進行水平熨衣，非常就手。獨特的 Steam&Go 內部設計為 2 合 1 蒸氣掛熨機帶來連續蒸氣，所以您也可以蒸氣熨您的柔軟家具和床上用品。

    SmartFlow 蒸氣底板，效果更佳

    SmartFlow 蒸氣底板，效果更佳

    由於適當的蒸氣量為蒸氣底板加熱，SmartFlow 技術確保更佳的熨衣效果，讓蒸氣底板為所有衣物保持最佳、安全的溫度，同時有效地防止水點。此技術的特點是採用塗層，提供順滑、防刮及防侵蝕功效。

    電泵自動持續輸出蒸氣

    電泵自動持續輸出蒸氣

    電泵可持續輸出蒸氣，可輕鬆快捷地去除縐褶。

    可安全用於精緻布料，如絲綢

    可安全用於精緻布料，如絲綢

    掛熨機可安全用於所有衣物，是熨平精緻布料（如絲綢）的首選。

    無需熨衣板

    無需熨衣板

    使用掛熨機後，您便無需熨衫板了，讓您的熨燙工作更加放心無憂。

    分離式水箱方便裝水

    分離式水箱方便裝水

    分離式水箱方便裝水。

    快速加熱時間

    快速加熱時間

    只需幾秒鐘，即可使用蒸氣掛熨機。

    人工學設計方便手持操作

    人工學設計方便手持操作

    手提式蒸氣掛熨機採用人工學精巧設計，舒適輕巧。只需按下蒸氣開關，持續蒸氣便能快速去除縐褶。

    蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*

    蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*

    熱蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌，有助延遲清洗或乾洗的時間*。

    去除煙味、食物味及體味

    去除煙味、食物味及體味

    強效的蒸氣可去除煙味、食物味及體味

    毛刷配件，手感柔順

    毛刷配件，手感柔順

    在外套等較厚的衣物上使用毛刷配件，蒸氣滲透效果更佳，手感更柔順。

    專屬儲存袋方便收藏

    專屬儲存袋方便收藏

    使用後，將手提式蒸氣掛熨機存放在隨附的儲存袋，方便旅行攜帶。

    技術規格

    • 配件

      毛刷

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V

    • 重量與尺寸

      熨斗重量
      0.72  kg
      包裝尺寸（寬x高x長）
      38 x 12 x 15  cm
      產品尺寸（寬x高x長）
      34.7 x 12.5 x 9.5  cm

    • 方便使用

      隨時注水
      加熱時間
      <1  minute(s)
      適用於各種衣物
      即使是精緻如絲綢的衣物
      水箱容量
      60  ml
      電源線長度
      2  m

    • 快速及強力去縐

      連續蒸氣輸出
      24  g/min
      電源
      1200  W
      垂直蒸氣噴射
      SmartFlow 蒸氣底板

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    獎項

    • * 經 8 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、 「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

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