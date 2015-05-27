2 合 1：垂直與水平熨功能

2 合 1 垂直與水平熨功能讓您的蒸氣掛熨機速度更快，功效更好。您可垂直蒸氣熨衣，無需使用熨衣板，或者可以使用身邊的任何平面進行水平熨衣，非常就手。獨特的 Steam&Go 內部設計為 2 合 1 蒸氣掛熨機帶來連續蒸氣，所以您也可以蒸氣熨您的柔軟家具和床上用品。