100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力
此款 Philips 蒸氣熨斗的革新功能，確保您可使用 100% 強勁蒸氣以全面去除油污。同時，因減少蒸氣浪費而節省 25%* 電力。熨斗器中 30% 的塑料及鋁以再生物料製造。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力
此款 Philips 蒸氣熨斗的革新功能，確保您可使用 100% 強勁蒸氣以全面去除油污。同時，因減少蒸氣浪費而節省 25%* 電力。熨斗器中 30% 的塑料及鋁以再生物料製造。 查看各種好處
100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力
此款 Philips 蒸氣熨斗的革新功能，確保您可使用 100% 強勁蒸氣以全面去除油污。同時，因減少蒸氣浪費而節省 25%* 電力。熨斗器中 30% 的塑料及鋁以再生物料製造。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力
此款 Philips 蒸氣熨斗的革新功能，確保您可使用 100% 強勁蒸氣以全面去除油污。同時，因減少蒸氣浪費而節省 25%* 電力。熨斗器中 30% 的塑料及鋁以再生物料製造。 查看各種好處
這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達致最佳熨衣效果。
Philips 蒸氣熨斗的雙重鈣化清洗系統，附有防鈣化裝置及易於使用的鈣化清洗功能，能防止水垢形成。
如果 5 分鐘沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，節省電力。
強力蒸氣噴射可用作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
這款 Philips 燙斗的防滑手柄讓您能持久舒適地長時間熨衣服。
快速及強力去除縐褶
方便使用
持續性
鈣化管理
技術規格