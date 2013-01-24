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EcoCare

蒸氣熨斗

GC3760
1 獎項
  • 100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力 100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力 100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力
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    EcoCare 蒸氣熨斗

    GC3760
    1 獎項

    100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力

    此款 Philips 蒸氣熨斗的革新功能，確保您可使用 100% 強勁蒸氣以全面去除油污。同時，因減少蒸氣浪費而節省 25%* 電力。熨斗器中 30% 的塑料及鋁以再生物料製造。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$598.00
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    100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力

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    100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力

    此款 Philips 蒸氣熨斗的革新功能，確保您可使用 100% 強勁蒸氣以全面去除油污。同時，因減少蒸氣浪費而節省 25%* 電力。熨斗器中 30% 的塑料及鋁以再生物料製造。 查看各種好處

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    100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力

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      100% 強勁蒸氣，可節省 25% 的電力

      配備自動節能及 30% 循環物料

      • 自動斷電安全裝置
      全方位蒸氣熨貼功能讓您可用蒸氣熨平難以處理的位置

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      這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達致最佳熨衣效果。

      防漏水系統確保熨衣服時衣料不會有點點水跡。

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      Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫燙平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

      自動節能

      自動節能

      Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能 - 自動節能 ，可確保您獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省電力。

      雙重鈣化清洗功能可防止水垢形成

      雙重鈣化清洗功能可防止水垢形成

      Philips 蒸氣熨斗的雙重鈣化清洗系統，附有防鈣化裝置及易於使用的鈣化清洗功能，能防止水垢形成。

      自動關閉確保安全及節能

      自動關閉確保安全及節能

      如果 5 分鐘沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，節省電力。

      強力蒸氣噴射達每分鐘 160 克

      強力蒸氣噴射達每分鐘 160 克

      強力蒸氣噴射可用作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

      防滑手柄讓您持久舒適地熨衣服

      這款 Philips 燙斗的防滑手柄讓您能持久舒適地長時間熨衣服。

      技術規格

      • 快速及強力去除縐褶

        底板
        SteamGlide
        持續蒸氣輸出
        40  克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        160  克
        垂直蒸氣噴射
        噴水設備
        全方位蒸氣熨貼功能
        電源
        2400  瓦

      • 方便使用

        水箱容量
        300  毫升
        注水和排水
        特大注水孔
        防滴漏
        柔軟手柄
        自動斷電安全裝置
        電線儲藏格
        電線導引夾
        電源線長度
        2.5  米
        電線自由度（旋轉）
        180 度電線自由移動

      • 持續性

        節能
        25% 電力減省
        可回收物料
        30  %

      • 鈣化管理

        自來水適用
        鈣化清洗設計
        雙重鈣化清洗

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.6  千克
        電壓
        220 - 240  伏

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          獎項

          • 根據 IEC 603311標準，與 RI3320 的最大蒸氣設定比較，可節能高達25%

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