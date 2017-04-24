無需設定溫度，熨衣更輕鬆快速
OptimalTEMP 技術充分結合熱力及蒸汽作用，熨燙一次便能令牛仔褲絲般順滑，快速燙平皺褶，而且不會燒焦布料或造成鏡面。 查看各種好處
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無需設定溫度，熨衣更輕鬆快速
100% 安全，可熨燙精緻布料
- 2600 瓦
- 45 克/分鐘持續蒸氣輸出
- 200 克強力蒸氣噴射
- SteamGlide Plus 底板
OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需設定溫度
備有 OptimalTEMP 技術，無論是熨燙絲綢或牛仔布料，均無需設定或調整溫度。您從此無需再預先分類衣物或等待熨斗達至合適溫度，便可隨時熨燙任何布料。
安全用於所有可熨布料，保證不會熨損衣物
有賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，我們得以保證此熨斗不會熨損任何可熨布料。即使讓熨斗橫放在衣服或熨衣板上，我們都能確保不會造成燒焦或鏡面。
高達每分鐘 45 克的蒸氣輸出，帶來強大而穩定的效能
持續釋放出強力蒸氣，快速撫平縐褶。
高達 200 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固皺褶
蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。
SteamGlide Plus 底板，帶來極致的熨燙體驗
Philips 獨有的 SteamGlide Plus 底板採用先進鈦層和 6 層塗層，可於任何布料上順滑移動。防粘、防刮，更易於保持清潔。
當熨斗閒置時，便會啟動自動斷電功能
熨斗閒置不用時，便會自動關閉。無論是垂直放置、橫放或側放，均會在閒置 2 分鐘後自動關閉。
防滴漏系統確保熨衣時不會留有水漬
防滴漏系統讓您安心以低溫熨燙精緻布料，無需擔心熨斗漏水而造成水漬。
內置除鈣裝置，確保持久的蒸氣效能
這款熨斗可加入一般自來水使用。內置除鈣裝置，可以清除鈣膜或水垢，保持發揮最佳效能。
技術規格
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方便使用
- 水箱容量
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300
ml
- 安全自動斷電功能
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是
- 可用自來水
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是
- 防滴漏
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是
- 另設固定底座
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是
- 特大注水孔
-
是
-
保養
- 全球 2 年保養
-
是
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快速熨平縐褶
- 電源
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2600
W
- 強力蒸氣噴射
-
200
g
- 連續蒸氣
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45
g/min
- 噴水設備
-
是
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綠色效益
- 用戶手冊
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100% 可回收環保紙
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除垢管理
- 除鈣和清洗
-
內置除鈣裝置
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尺寸及重量
- 熨斗重量
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1.485
kg
- 包裝尺寸（寬x高x長）
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33.2x16.7x13.7
cm
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
31.2x14.7x12.7
cm
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