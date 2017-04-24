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    PerfectCare 蒸氣熨斗

    GC3929/66

    1 獎項

    無需設定溫度，熨衣更輕鬆快速

    OptimalTEMP 技術充分結合熱力及蒸汽作用，熨燙一次便能令牛仔褲絲般順滑，快速燙平皺褶，而且不會燒焦布料或造成鏡面。

    查看各種好處

    PerfectCare 蒸氣熨斗

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    無需設定溫度，熨衣更輕鬆快速

    100% 安全，可熨燙精緻布料

    • 2600 瓦
    • 45 克/分鐘持續蒸氣輸出
    • 200 克強力蒸氣噴射
    • SteamGlide Plus 底板
    OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需設定溫度

    OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需設定溫度

    備有 OptimalTEMP 技術，無論是熨燙絲綢或牛仔布料，均無需設定或調整溫度。您從此無需再預先分類衣物或等待熨斗達至合適溫度，便可隨時熨燙任何布料。

    安全用於所有可熨布料，保證不會熨損衣物

    安全用於所有可熨布料，保證不會熨損衣物

    有賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，我們得以保證此熨斗不會熨損任何可熨布料。即使讓熨斗橫放在衣服或熨衣板上，我們都能確保不會造成燒焦或鏡面。

    2600 瓦快速加熱

    2600 瓦快速加熱

    快速加熱，強效熨衣表現。

    高達每分鐘 45 克的蒸氣輸出，帶來強大而穩定的效能

    高達每分鐘 45 克的蒸氣輸出，帶來強大而穩定的效能

    持續釋放出強力蒸氣，快速撫平縐褶。

    高達 200 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固皺褶

    高達 200 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固皺褶

    蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。

    SteamGlide Plus 底板，帶來極致的熨燙體驗

    SteamGlide Plus 底板，帶來極致的熨燙體驗

    Philips 獨有的 SteamGlide Plus 底板採用先進鈦層和 6 層塗層，可於任何布料上順滑移動。防粘、防刮，更易於保持清潔。

    當熨斗閒置時，便會啟動自動斷電功能

    當熨斗閒置時，便會啟動自動斷電功能

    熨斗閒置不用時，便會自動關閉。無論是垂直放置、橫放或側放，均會在閒置 2 分鐘後自動關閉。

    防滴漏系統確保熨衣時不會留有水漬

    防滴漏系統確保熨衣時不會留有水漬

    防滴漏系統讓您安心以低溫熨燙精緻布料，無需擔心熨斗漏水而造成水漬。

    內置除鈣裝置，確保持久的蒸氣效能

    內置除鈣裝置，確保持久的蒸氣效能

    這款熨斗可加入一般自來水使用。內置除鈣裝置，可以清除鈣膜或水垢，保持發揮最佳效能。

    技術規格

    • 方便使用

      水箱容量
      300  ml
      安全自動斷電功能
      可用自來水
      防滴漏
      另設固定底座
      特大注水孔

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 快速熨平縐褶

      電源
      2600  W
      強力蒸氣噴射
      200  g
      連續蒸氣
      45  g/min
      噴水設備

    • 綠色效益

      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      內置除鈣裝置

    • 尺寸及重量

      熨斗重量
      1.485  kg
      包裝尺寸（寬x高x長）
      33.2x16.7x13.7  cm
      產品尺寸（寬x高x長）
      31.2x14.7x12.7  cm

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