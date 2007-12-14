搜尋字眼

ZH
EN
  • 快速熨燙，效果出色 快速熨燙，效果出色 快速熨燙，效果出色

    蒸氣熨斗

    GC4218/02

    快速熨燙，效果出色

    此產品已不再銷售。

    蒸氣熨斗

    類似產品

    See all 蒸氣熨斗

    快速熨燙，效果出色

    配備 Careeza 底板

    連續蒸氣輸出達40 克/分鐘

    連續蒸氣輸出達40 克/分鐘

    Philips 蒸氣熨斗每分鐘連續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效熨平縐褶。

    強力蒸氣噴射能輕鬆熨平頑固縐褶

    強力蒸氣噴射能輕鬆熨平頑固縐褶

    強力蒸氣噴射能輕鬆熨平頑固縐褶。

    防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

    防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

    Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

    垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

    垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

    這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。

    技術規格

    • 技術規格

      電源
      2400
      頻率
      50-60
      電壓
      220 - 240

    • 重量與尺寸

      產品重量
      1.47
      產品尺寸
      285 x 120 x 145

    • 滑動順暢

      底板
      Careeza 底板

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      2.4  m
      額外舒適
      360 度電線自由度
      防水垢管理
      雙重防鈣化功能
      不漏電
      防漏水系統
      自來水適用
      水箱容量
      350  ml

    • 去除縐褶

      垂直蒸氣噴射
      連續蒸氣
      高達 40 克/分鐘
      噴水裝置
      強力蒸氣噴射
      高達 95 克/分鐘

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    獎項

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。