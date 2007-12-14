蒸氣熨斗
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連續蒸氣輸出達40 克/分鐘
Philips 蒸氣熨斗每分鐘連續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效熨平縐褶。
強力蒸氣噴射能輕鬆熨平頑固縐褶
強力蒸氣噴射能輕鬆熨平頑固縐褶。
防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶
這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。
技術規格
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技術規格
- 電源
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2400
- 頻率
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50-60
- 電壓
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220 - 240
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重量與尺寸
- 產品重量
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1.47
- 產品尺寸
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285 x 120 x 145
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滑動順暢
- 底板
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Careeza 底板
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舒適熨貼衣服
- 電線長度
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2.4
m
- 額外舒適
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360 度電線自由度
- 防水垢管理
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雙重防鈣化功能
- 不漏電
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防漏水系統
- 自來水適用
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是
- 水箱容量
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350
ml
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去除縐褶
- 垂直蒸氣噴射
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是
- 連續蒸氣
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高達 40 克/分鐘
- 噴水裝置
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是
- 強力蒸氣噴射
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高達 95 克/分鐘
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