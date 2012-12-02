以蒸氣呵護您的精細衣物
全新 Philips CompactTouch 蒸氣掛熨機特別結合強力蒸氣輸出以及精巧設計，輕易熨平縐褶。 查看各種好處
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建議零售價: HK$798.00
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以蒸氣呵護您的精細衣物
方便儲存的設計
- 1200-1400w (220-240v)
- 3 檔蒸煮
- 整合式儲存罩
- 掛門鉤、手套
持續輸出強力蒸氣
蒸氣噴嘴噴射出持續的強力蒸氣，只需幾下便可去除縐褶。
整合式儲存罩讓您更方便存放掛熨機
輕巧的整合式設計和儲存罩讓您有足夠的空間存放所有部件，包括電源線及機座喉管，有助防塵，並讓您的家居環境更整齊整潔。
易用的掛熨架
易用的掛熨架配件讓您在燙衣時將衣物掛在門上。
特大水箱，更長使用時間
600 毫升特大水箱足夠持續燙衣達 30 分鐘。
可自動清潔，使用壽命更長
自動清潔功能沖走掛熨機的鈣化微粒和殘渣，可延長掛熨機的使用壽命。
蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*
熱蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌，有助延遲清洗或乾洗的時間*。
去除煙味、食物味及體味
強效的蒸氣可去除煙味、食物味及體味
技術規格
-
防鈣化管理
- 防鈣化清洗功能
-
- 自來水適用
-
是
-
配件
- 隔熱手套為您帶來額外保護
-
是
- 易用的掛熨架
-
是
- 整合式儲存罩
-
是
-
技術規格
- 電壓
-
220-240
V
- 包裝尺寸
-
41.5 x 23.5 x 15.0
cm
- 產品尺寸
-
38.2 x 19.8 x 11.1
cm
- 產品重量
-
1.59
kg
- 產品連包裝重量
-
2.14
kg
-
方便使用
- 適用於各種衣物
-
即使是精緻如絲綢的衣物
- 隨時注水
-
是
- 加熱時間
-
<1
minute(s)
- 水箱容量
-
600
ml
- 安全自動斷電功能
-
是
- 電線儲藏格
-
是
- 電源線長度
-
1.8
m
- 喉管長度
-
1.6
m
-
快速及強力去縐
- 電源
-
1200-1400
W
- 蒸氣輸出控制
-
3 段設定
- 按需要釋放蒸氣系統
-
是
- * 經 8 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、 「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。
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