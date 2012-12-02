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    CompactTouch 輕便蒸氣掛熨機

    GC430/05

    1 獎項

    以蒸氣呵護您的精細衣物

    全新 Philips CompactTouch 蒸氣掛熨機特別結合強力蒸氣輸出以及精巧設計，輕易熨平縐褶。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$798.00

    CompactTouch 輕便蒸氣掛熨機

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    以蒸氣呵護您的精細衣物

    方便儲存的設計

    • 1200-1400w (220-240v)
    • 3 檔蒸煮
    • 整合式儲存罩
    • 掛門鉤、手套
    持續輸出強力蒸氣

    持續輸出強力蒸氣

    蒸氣噴嘴噴射出持續的強力蒸氣，只需幾下便可去除縐褶。

    3 檔蒸煮

    3 檔蒸煮

    可針對不同紡織物料而調整蒸氣水平。

    整合式儲存罩讓您更方便存放掛熨機

    整合式儲存罩讓您更方便存放掛熨機

    輕巧的整合式設計和儲存罩讓您有足夠的空間存放所有部件，包括電源線及機座喉管，有助防塵，並讓您的家居環境更整齊整潔。

    易用的掛熨架

    易用的掛熨架

    易用的掛熨架配件讓您在燙衣時將衣物掛在門上。

    特大水箱，更長使用時間

    特大水箱，更長使用時間

    600 毫升特大水箱足夠持續燙衣達 30 分鐘。

    可自動清潔，使用壽命更長

    可自動清潔，使用壽命更長

    自動清潔功能沖走掛熨機的鈣化微粒和殘渣，可延長掛熨機的使用壽命。

    蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*

    熱蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌，有助延遲清洗或乾洗的時間*。

    去除煙味、食物味及體味

    強效的蒸氣可去除煙味、食物味及體味

    技術規格

    • 防鈣化管理

      防鈣化清洗功能
      • 抗鈣化解決方案
      • 自動清潔
      自來水適用

    • 配件

      隔熱手套為您帶來額外保護
      易用的掛熨架
      整合式儲存罩

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      包裝尺寸
      41.5 x 23.5 x 15.0  cm
      產品尺寸
      38.2 x 19.8 x 11.1  cm
      產品重量
      1.59  kg
      產品連包裝重量
      2.14  kg

    • 方便使用

      適用於各種衣物
      即使是精緻如絲綢的衣物
      隨時注水
      加熱時間
      <1  minute(s)
      水箱容量
      600  ml
      安全自動斷電功能
      電線儲藏格
      電源線長度
      1.8  m
      喉管長度
      1.6  m

    • 快速及強力去縐

      電源
      1200-1400  W
      蒸氣輸出控制
      3 段設定
      按需要釋放蒸氣系統

    Badge-D2C

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    獎項

    • * 經 8 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、 「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

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