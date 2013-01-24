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Azur

蒸氣熨斗

GC4430/02
1 獎項
  • 集強效與精確於一身 集強效與精確於一身 集強效與精確於一身
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    Azur 蒸氣熨斗

    GC4430/02
    1 獎項

    集強效與精確於一身

    如要輕鬆熨平頑固縐褶，這款擁有 Ionic DeepSteam 負離子深層蒸氣的 Philips 強力蒸氣熨斗必定是您理想之選。它配備 SteamGlide 底板，深入衣物纖維，可為您帶來強勁蒸氣與超凡順滑的熨衣效果 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Azur 蒸氣熨斗

    集強效與精確於一身

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    集強效與精確於一身

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    Azur 蒸氣熨斗

    集強效與精確於一身

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      • 2400 瓦
      細小的蒸氣粒子可深入各處頑固縐褶位置

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      離子化過程可製造出更細小的蒸氣粒子，深入到衣物纖維內部。如此一來，即使最頑固的縐褶亦可輕鬆熨平。

      持續蒸氣輸出達40 克/分鐘

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      Philips 蒸氣熨斗每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效熨平縐褶。

      當熨斗閒置不用時會自動斷電

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      當熨斗閒置時，自動斷電裝置會立刻啟動，安全可靠。

      雙重防鈣化功能可防止水垢形成

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      Philips 蒸氣熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。

      防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

      防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

      Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

      100 克強力蒸氣噴射以輕鬆熨平頑固縐褶

      100 克強力蒸氣噴射以輕鬆熨平頑固縐褶

      強力蒸氣噴射達 100 克，輕鬆熨平最頑固的縐褶。

      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。

      技術規格

      • 技術規格

        產品尺寸
        30.3 x 12 x 15.2 cm
        全方位蒸氣熨貼功能
        注水和排水
        特大注水孔
        電源
        2400 W
        強力蒸氣噴射
        100 克
        電源線長度
        3 m
        防滴漏
        水箱容量
        335 ml
        蒸氣輸出
        蒸氣調節設定
        熨斗重量
        1.55 kg
        持續蒸氣輸出
        40 克/分鐘
        自動斷電安全裝置
        噴水設備
        電壓
        220 - 240 V
        底板
        SteamGlide

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        雙重防鈣化功能
        自來水適用

      • Fast & powerful crease removal

        Vertical steaming

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