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    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

    GC4510/30

    1 獎項

    更快、更簡單及更聰明

    Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。快速除鈣系統可輕易除鈣，配備自動蒸氣量調節功能及 SteamGlide Plus 底板，提供持久的蒸氣表現。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$768.00

    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

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    配備簡易的鈣化清洗系統

    • 蒸氣 45 克/分鐘；170 克強力蒸氣噴射
    • SteamGlide Plus 底板
    • 抗鈣化
    • 2400 瓦
    2400 瓦快速加熱熨斗

    2400 瓦快速加熱熨斗

    憑藉 2400 瓦的 Azur Performer Plus 蒸氣熨斗，可快速加熱，提供強效表現，達至超強的熨衣效果。

    高達每分鐘 45 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

    高達每分鐘 45 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

    每分鐘持續輸出高達 45 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。

    強力蒸氣噴射達 170 克

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    強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

    SteamGlide Plus 底板：最順滑的底板令熨衣更快速

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    我們最順滑的 SteamGlide Plus 底板，協助您輕鬆熨衣。經仔細設計的通風口，確保蒸氣分佈平均。

    自動清洗 (Self Clean) 功能能有效清除鈣垢污漬

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    除了內置除鈣格，底板的自動清洗功能也可去除大部分頑固污垢。乾凈的底板可提升蒸氣表現及熨衣效果。

    自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣

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    自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。

    設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

    設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

    這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。

    令您熨衣時可靈活操控的最佳重量

    令您熨衣時可靈活操控的最佳重量

    熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。

    快速除鈣系統可清除蒸氣裝置內的灰垢

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    快速除鈣系統令您輕松清除熨斗內灰垢，保證更持久的蒸氣表現。

    技術規格

    • 方便使用

      水箱容量
      300  ml
      防漏水
      深入難以接觸位置
      三重精準底板前端

    • 快速及強力去縐

      底板
      SteamGlide Plus
      連續蒸氣輸出
      45  g/min
      電源
      2400  W
      強力蒸氣噴射
      170  g
    Badge-D2C

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