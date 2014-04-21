更快、更簡單及更聰明
Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。快速除鈣系統可輕易除鈣，配備自動蒸氣量調節功能及 SteamGlide Plus 底板，提供持久的蒸氣表現。 查看各種好處
建議零售價: HK$768.00
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更快、更簡單及更聰明
配備簡易的鈣化清洗系統
- 蒸氣 45 克/分鐘；170 克強力蒸氣噴射
- SteamGlide Plus 底板
- 抗鈣化
- 2400 瓦
2400 瓦快速加熱熨斗
憑藉 2400 瓦的 Azur Performer Plus 蒸氣熨斗，可快速加熱，提供強效表現，達至超強的熨衣效果。
高達每分鐘 45 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果
每分鐘持續輸出高達 45 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。
強力蒸氣噴射達 170 克
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
SteamGlide Plus 底板：最順滑的底板令熨衣更快速
我們最順滑的 SteamGlide Plus 底板，協助您輕鬆熨衣。經仔細設計的通風口，確保蒸氣分佈平均。
自動清洗 (Self Clean) 功能能有效清除鈣垢污漬
除了內置除鈣格，底板的自動清洗功能也可去除大部分頑固污垢。乾凈的底板可提升蒸氣表現及熨衣效果。
自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣
自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。
設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果
這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。
令您熨衣時可靈活操控的最佳重量
熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。
快速除鈣系統可清除蒸氣裝置內的灰垢
快速除鈣系統令您輕松清除熨斗內灰垢，保證更持久的蒸氣表現。
技術規格
-
方便使用
- 水箱容量
-
300
ml
- 防漏水
-
是
- 深入難以接觸位置
-
三重精準底板前端
-
快速及強力去縐
- 底板
-
SteamGlide Plus
- 連續蒸氣輸出
-
45
g/min
- 電源
-
2400
W
- 強力蒸氣噴射
-
170
g
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