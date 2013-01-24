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Azur Performer Plus

蒸氣熨斗

GC4520/30
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  • 更快、更簡單及更聰明 更快、更簡單及更聰明 更快、更簡單及更聰明
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    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

    GC4520/30
    為本產品尋找支援

    更快、更簡單及更聰明

    Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。配備 5 星級一秒除鈣功能、最佳順滑底板和自動斷電安全裝置，輕鬆達到最佳熨衣效果。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$968.00
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      採用我們最佳的順滑底板

      • 蒸氣 50 克/分鐘；190 克強力蒸氣噴射
      • T-ionicGlide 不銹鋼底板
      • 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
      • 2600 瓦
      2600 瓦快速加熱，提供強勁效能

      2600 瓦快速加熱，提供強勁效能

      2600 瓦快速加熱，提供強勁效能。

      高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。

      強力蒸氣噴射達 190 克

      強力蒸氣噴射達 190 克

      強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

      T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

      T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

      T-ionicGlide 不銹鋼底板乃我們 5 星級的最佳順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。

      自動清洗 (Self Clean) 功能能有效清除鈣垢污漬

      自動清洗 (Self Clean) 功能能有效清除鈣垢污漬

      除了內置除鈣格，底板的自動清洗功能也可去除大部分頑固污垢。乾凈的底板可提升蒸氣表現及熨衣效果。

      不使用時，熨斗會自動關掉

      不使用時，熨斗會自動關掉

      閒置不用時，蒸氣熨斗會自動關掉。在熨衣板擱架上閒置 8 分鐘後將自動關閉。閒置在底板或一旁 30 秒即會自動關閉。

      自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣

      自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣

      自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。

      設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

      設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

      這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。

      令您熨衣時可靈活操控的最佳重量

      令您熨衣時可靈活操控的最佳重量

      熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。

      一秒除鈣裝置可清除蒸氣裝置內的灰垢

      一秒除鈣裝置可清除蒸氣裝置內的灰垢

      一秒除鈣裝置令您輕松清除熨斗內灰垢，保證更持久的蒸氣表現。

      技術規格

      • 快速及強力去縐

        底板
        T-ionicGlide 不銹鋼
        持續蒸氣輸出
        50  克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        190  克
        垂直蒸氣噴射
        噴水設備
        功率
        2600  瓦
        蒸氣調節設定

      • 方便使用

        水箱容量
        300  毫升
        注水和排水
        側面開門
        防滴漏
        柔軟手柄
        自動斷電安全裝置
        電線儲藏格
        電線導引夾
        電源線長度
        2  米

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        自動清洗
        快速除鈣裝置

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