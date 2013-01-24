更快、更簡單及更聰明
Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。配備 5 星級一秒除鈣功能、最佳順滑底板和自動斷電安全裝置，輕鬆達到最佳熨衣效果。 查看各種好處
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Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。配備 5 星級一秒除鈣功能、最佳順滑底板和自動斷電安全裝置，輕鬆達到最佳熨衣效果。 查看各種好處
2600 瓦快速加熱，提供強勁效能。
連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
T-ionicGlide 不銹鋼底板乃我們 5 星級的最佳順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。
除了內置除鈣格，底板的自動清洗功能也可去除大部分頑固污垢。乾凈的底板可提升蒸氣表現及熨衣效果。
閒置不用時，蒸氣熨斗會自動關掉。在熨衣板擱架上閒置 8 分鐘後將自動關閉。閒置在底板或一旁 30 秒即會自動關閉。
自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。
這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。
熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。
一秒除鈣裝置令您輕松清除熨斗內灰垢，保證更持久的蒸氣表現。
快速及強力去縐
方便使用
防鈣化管理