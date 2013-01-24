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Azur Ionic

蒸氣熨斗

GC4630
1 獎項
  • 輕易去除棉質與麻質衣物縐褶 輕易去除棉質與麻質衣物縐褶 輕易去除棉質與麻質衣物縐褶
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    Azur Ionic 蒸氣熨斗

    GC4630
    1 獎項

    輕易去除棉質與麻質衣物縐褶

    Ionic DeepSteam 深層離子蒸氣，即使是頑強皺褶也能輕鬆去除。強力蒸氣熨斗產生的蒸氣粒子比一般蒸氣要精細 50%，能深入棉質和麻質等頑強衣料底層，輕易達到絕佳除縐效果！ 查看各種好處

    Azur Ionic 蒸氣熨斗

    輕易去除棉質與麻質衣物縐褶

    Ionic DeepSteam 深層離子蒸氣，即使是頑強皺褶也能輕鬆去除。強力蒸氣熨斗產生的蒸氣粒子比一般蒸氣要精細 50%，能深入棉質和麻質等頑強衣料底層，輕易達到絕佳除縐效果！ 查看各種好處

    輕易去除棉質與麻質衣物縐褶

    Ionic DeepSteam 深層離子蒸氣，即使是頑強皺褶也能輕鬆去除。強力蒸氣熨斗產生的蒸氣粒子比一般蒸氣要精細 50%，能深入棉質和麻質等頑強衣料底層，輕易達到絕佳除縐效果！ 查看各種好處

    Azur Ionic 蒸氣熨斗

    輕易去除棉質與麻質衣物縐褶

    Ionic DeepSteam 深層離子蒸氣，即使是頑強皺褶也能輕鬆去除。強力蒸氣熨斗產生的蒸氣粒子比一般蒸氣要精細 50%，能深入棉質和麻質等頑強衣料底層，輕易達到絕佳除縐效果！ 查看各種好處

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      比一般蒸氣細少50%的蒸氣粒子能深入頑強縐褶纖維底層

      比一般蒸氣細少50%的蒸氣粒子能深入頑強縐褶纖維底層

      離子化過程可製造出更細小的蒸氣粒子，深入到衣物纖維內部。如此一來，即使最頑固的縐褶亦可輕鬆熨平。

      持續蒸氣輸出達40 克/分鐘

      持續蒸氣輸出達40 克/分鐘

      每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。

      SteamGlide 底板是 Philips 優質底板

      SteamGlide 底板是 Philips 優質底板

      SteamGlide 底板是 Philips 最好的底板。防刮花性能良好，順滑流暢，易於清洗。

      當熨斗閒置不用時會自動斷電

      當熨斗閒置不用時會自動斷電

      當熨斗閒置時，自動斷電裝置會立刻啟動，安全可靠。

      全方位蒸氣熨貼功能讓您可用蒸氣熨平難以處理的位置

      全方位蒸氣熨貼功能讓您可用蒸氣熨平難以處理的位置

      這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達致最佳熨衣效果。

      強力蒸氣噴射高達 150 克/分鐘，輕鬆熨平頑固縐褶

      強力蒸氣噴射高達 150 克/分鐘，輕鬆熨平頑固縐褶

      應用強力蒸氣將以高達 1500 克/分鐘的速度釋放蒸氣，輕鬆熨平頑固縐褶

      防滑手柄讓您持久舒適地熨衣服

      這款 Philips 燙斗的防滑手柄讓您能持久舒適地長時間熨衣服。

      技術規格

      • 舒適熨貼衣服

        水箱容量
        335 ml
        電線長度
        3 m
        使用安全
        • 熨斗閒置不用時，啟動自動斷電功能
        • 超過國際防撞擊測試標準
        額外舒適
        • 360 度電線自由移動
        • 柔軟手柄
        防水垢管理
        雙重防鈣化功能
        不漏電
        防漏水系統
        自來水適用

      • 技術規格

        電壓
        220 - 240
        電源
        2400
        控制
        • 溫度指示燈
        • 蒸氣調節設定
        已隨附於包裝內
        收藏電線裝置
        快速加熱
        頻率
        50-60

      • 去除縐褶

        強力蒸氣噴射
        高達 150 克/分鐘
        垂直蒸氣噴射
        持續蒸氣
        每分鐘高達 40 克
        噴水設備
        深入難以接觸位置
        全方位蒸氣熨貼功能
        Ionic DeepSteam 負離子深層蒸氣
        Ionic DeepSteam 深層離子蒸氣

      • 順滑

        底板
        SteamGlide 底板

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