輕易去除棉質與麻質衣物縐褶
Ionic DeepSteam 深層離子蒸氣，即使是頑強皺褶也能輕鬆去除。強力蒸氣熨斗產生的蒸氣粒子比一般蒸氣要精細 50%，能深入棉質和麻質等頑強衣料底層，輕易達到絕佳除縐效果！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕易去除棉質與麻質衣物縐褶
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輕易去除棉質與麻質衣物縐褶
Ionic DeepSteam 深層離子蒸氣，即使是頑強皺褶也能輕鬆去除。強力蒸氣熨斗產生的蒸氣粒子比一般蒸氣要精細 50%，能深入棉質和麻質等頑強衣料底層，輕易達到絕佳除縐效果！ 查看各種好處
離子化過程可製造出更細小的蒸氣粒子，深入到衣物纖維內部。如此一來，即使最頑固的縐褶亦可輕鬆熨平。
每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。
SteamGlide 底板是 Philips 最好的底板。防刮花性能良好，順滑流暢，易於清洗。
當熨斗閒置時，自動斷電裝置會立刻啟動，安全可靠。
這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達致最佳熨衣效果。
應用強力蒸氣將以高達 1500 克/分鐘的速度釋放蒸氣，輕鬆熨平頑固縐褶
這款 Philips 燙斗的防滑手柄讓您能持久舒適地長時間熨衣服。
舒適熨貼衣服
技術規格
去除縐褶
順滑