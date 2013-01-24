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PerfectCare Azur

蒸氣熨斗

GC4929/80
1 獎項
  • 熨衣速度最快的Philips 蒸氣熨斗 熨衣速度最快的Philips 蒸氣熨斗 熨衣速度最快的Philips 蒸氣熨斗
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    PerfectCare Azur 蒸氣熨斗

    GC4929/80
    1 獎項

    熨衣速度最快的Philips 蒸氣熨斗

    可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。PerfectCare Azur 帶來超快的熨燙速度，不會讓衣物燒焦或起鏡面，熨衣從此輕而易舉。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,398.00

    PerfectCare Azur 蒸氣熨斗

    熨衣速度最快的Philips 蒸氣熨斗

    可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。PerfectCare Azur 帶來超快的熨燙速度，不會讓衣物燒焦或起鏡面，熨衣從此輕而易舉。 查看各種好處

    熨衣速度最快的Philips 蒸氣熨斗

    可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。PerfectCare Azur 帶來超快的熨燙速度，不會讓衣物燒焦或起鏡面，熨衣從此輕而易舉。 查看各種好處

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    PerfectCare Azur 蒸氣熨斗

    熨衣速度最快的Philips 蒸氣熨斗

    可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。PerfectCare Azur 帶來超快的熨燙速度，不會讓衣物燒焦或起鏡面，熨衣從此輕而易舉。 查看各種好處

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      一次過熨貼牛仔褲和絲絹衣料

      • 蒸氣 50 克/分鐘；220 克強力蒸氣噴射
      • T-ionicGlide 不銹鋼底板
      • 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
      • 絕對適合在所有可熨衣物上使用
      強力蒸氣噴射達 220 克

      強力蒸氣噴射達 220 克

      強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

      高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。

      創新的電線導引夾

      創新的電線導引夾

      創新的電線導引夾可連接熨衫板，熨衣時避免電線阻擋。

      T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

      T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

      T-ionicGlide 鈦離子底板是 Philips 優質的底板。為 OptimalTEMP 熨斗熨衣順滑流暢、防刮花性能良好訂立了嶄新標準。獲得新專利的塗層保證其優質效果。設計細緻的形狀及排氣孔使蒸氣輸出均勻，容易去除縐褶。

      深層離子蒸氣帶來最佳化和衛生的熨衣效果

      深層離子蒸氣帶來最佳化和衛生的熨衣效果

      獨特的離子組合會自動釋放至蒸氣，為所有可熨衣物帶來最合適和衛生的熨衣效果。

      雙重鈣化清洗系統適合使用自來水

      雙重鈣化清洗系統適合使用自來水

      PerfectCare Azur 蒸氣熨斗適合使用自來水。雙重鈣化清洗系統：完美混合防鈣化裝置及一般自動清洗系統，減少水垢累積。如要獲得更佳的熨衣效果，我們建議使用無礦物水，可確保熨斗持續釋放出蒸氣。

      OptimalTEMP 免調校溫控技術：溫度的完美結合

      OptimalTEMP 免調校溫控技術：溫度的完美結合

      熨衣最新技術革命，為您帶來最合適的蒸氣及溫度結合。您可以快速熨衣，輕鬆清除頑強縐褶而不需作出設定，可安全地在各種可熨布料上使用。熨斗透過以下技術達致蒸氣和溫度的完美結合：1) 智能溫控處理器設定適合的溫度。2) HeatFlow 技術可確保蒸氣和溫度之間的平衡。

      使用方法非常簡單，毋須調校

      使用方法非常簡單，毋須調校

      使用方法非常簡單，毋須調校。您現在可以為可熨衣物逐一熨衣，而毋須等候或調校熨斗溫度。

      在所有可熨衣物上絕對安全

      在所有可熨衣物上絕對安全

      在所有纖細衣物（如絲綢、羊絨、毛織品、聚脂纖維）上絕對安全。獨立測試機構已在大部分纖細衣物上使用 PerfectCare，證實熨衣效果非凡卓越。

      3000 瓦快速預熱熨斗

      3000 瓦快速預熱熨斗，可以在所有可熨衣物實現強效燙衣效能。

      熨所有布料都絕對快速，無與倫比

      絕對快速熨衣，毋須將衣料分類。以更有效的蒸氣熨平所有衣物。

      技術規格

      • 方便使用

        注水和排水
        特大注水孔
        電源
        3000 W
        強力蒸氣噴射
        220 克
        OptimalTEMP 免調校溫控技術
        電線導引夾
        水箱容量
        350 ml
        防滴漏
        電源線長度
        2.5 m
        注水杯
        柔軟手柄
        持續蒸氣輸出
        50 克/分鐘
        電線儲藏格
        電線導引夾
        噴水設備
        自動斷電安全裝置
        底板
        T-ionicGlide 不銹鋼
        電線自由度（旋轉）
        180 度電線自由移動
        熨斗重量
        1.75 kg

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        雙重防鈣化功能
        自來水適用
        鈣化清洗提示

      • 持續性

        用戶手冊
        100% 可回收環保紙
        節省能源*
        10 %

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