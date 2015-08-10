PerfectCare Azur 蒸氣熨斗
熨衣速度最快的Philips 蒸氣熨斗
可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。PerfectCare Azur 帶來超快的熨燙速度，不會讓衣物燒焦或起鏡面，熨衣從此輕而易舉。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,398.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
熨衣速度最快的Philips 蒸氣熨斗
一次過熨貼牛仔褲和絲絹衣料
- 蒸氣 50 克/分鐘；220 克強力蒸氣噴射
- T-ionicGlide 不銹鋼底板
- 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
- 絕對適合在所有可熨衣物上使用
強力蒸氣噴射達 220 克
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果
連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。
創新的電線導引夾
創新的電線導引夾可連接熨衫板，熨衣時避免電線阻擋。
T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板
T-ionicGlide 鈦離子底板是 Philips 優質的底板。為 OptimalTEMP 熨斗熨衣順滑流暢、防刮花性能良好訂立了嶄新標準。獲得新專利的塗層保證其優質效果。設計細緻的形狀及排氣孔使蒸氣輸出均勻，容易去除縐褶。
深層離子蒸氣帶來最佳化和衛生的熨衣效果
獨特的離子組合會自動釋放至蒸氣，為所有可熨衣物帶來最合適和衛生的熨衣效果。
雙重鈣化清洗系統適合使用自來水
PerfectCare Azur 蒸氣熨斗適合使用自來水。雙重鈣化清洗系統：完美混合防鈣化裝置及一般自動清洗系統，減少水垢累積。如要獲得更佳的熨衣效果，我們建議使用無礦物水，可確保熨斗持續釋放出蒸氣。
OptimalTEMP 免調校溫控技術：溫度的完美結合
熨衣最新技術革命，為您帶來最合適的蒸氣及溫度結合。您可以快速熨衣，輕鬆清除頑強縐褶而不需作出設定，可安全地在各種可熨布料上使用。熨斗透過以下技術達致蒸氣和溫度的完美結合：1) 智能溫控處理器設定適合的溫度。2) HeatFlow 技術可確保蒸氣和溫度之間的平衡。
使用方法非常簡單，毋須調校
使用方法非常簡單，毋須調校。您現在可以為可熨衣物逐一熨衣，而毋須等候或調校熨斗溫度。
在所有可熨衣物上絕對安全
在所有纖細衣物（如絲綢、羊絨、毛織品、聚脂纖維）上絕對安全。獨立測試機構已在大部分纖細衣物上使用 PerfectCare，證實熨衣效果非凡卓越。
3000 瓦快速預熱熨斗
3000 瓦快速預熱熨斗，可以在所有可熨衣物實現強效燙衣效能。
熨所有布料都絕對快速，無與倫比
絕對快速熨衣，毋須將衣料分類。以更有效的蒸氣熨平所有衣物。
技術規格
-
防鈣化管理
- 防鈣化清洗功能
-
雙重防鈣化功能
- 鈣化清洗提示
-
是
- 自來水適用
-
是
-
配件
- 電線導引夾
-
是
- 注水杯
-
是
-
重量與尺寸
- 熨斗重量
-
1.75
kg
-
方便使用
- 注水和排水
-
特大注水孔
- 水箱容量
-
350
ml
- 自動斷電安全裝置
-
是
- 柔軟手柄
-
是
- 防漏水
-
是
- 電線自由度（旋轉）
-
180 度電線自由移動
- 電線儲藏格
-
電線導引夾
- 電源線長度
-
2.5
m
-
持續性
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
- 節省能源*
-
10
%
-
快速及強力去縐
- 持續蒸氣輸出
-
50
g/min
- OptimalTEMP 免調校溫控技術
-
是
- 底板
-
T-ionicGlide 不銹鋼
- 電源
-
3000
W
- 噴水設備
-
是
- 強力蒸氣噴射
-
220
g
- 與多款 Philips 蒸氣熨斗測試
- 與其它 Philips 乾熨斗比較
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。