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  • 從上到下輕鬆熨平縐褶 從上到下輕鬆熨平縐褶 從上到下輕鬆熨平縐褶

    ComfortTouch Advanced 蒸氣掛熨機

    GC576/66

    從上到下輕鬆熨平縐褶

    我們全新的 ComfortTouch Advanced 掛熨機利用強勁蒸汽和創新的 AirStretch 技術，帶給您一流的熨衣效果。柔和的吸力輕輕地將衣服拉平，讓您能更安全及輕鬆地熨平縐褶。

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    ComfortTouch Advanced 蒸氣掛熨機

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    從上到下輕鬆熨平縐褶

    配備創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術

    • AirStretch 技術
    • SmartFlow 蒸氣底板
    • 2200 瓦
    • 5 段蒸氣設定
    自動切換至待機模式，讓您安心

    自動切換至待機模式，讓您安心

    水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。

    可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物

    可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物

    此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

    簡易除鈣，多年保持高效能

    簡易除鈣，多年保持高效能

    經常使用簡單的除鈣解決方案，延長產品的使用壽命。

    不含 PVC 的矽膠蒸氣軟管

    不含 PVC 的矽膠蒸氣軟管

    蒸氣軟管以矽膠物料製造，令蒸氣安全及健康。由於我們非常重視您家人的安全和健康，蒸氣軟管物料中不含 PVC。

    持續蒸氣輸出可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌

    持續蒸氣輸出可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌

    蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌*，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。

    衣物刷能加強蒸氣滲透效果，適合用於較厚衣物

    衣物刷能加強蒸氣滲透效果，適合用於較厚衣物

    在外套等較厚的衣物上使用毛刷配件，蒸氣滲透效果更佳，手感更柔順。

    SmartFlow 蒸氣底板，效果更佳

    SmartFlow 蒸氣底板，效果更佳

    利用適當的蒸氣量為蒸氣底板加熱，SmartFlow 技術可確保更佳的熨衣效果，讓蒸氣底板為所有衣物保持最佳、安全的溫度，同時有效地防止水點。

    5 段蒸氣設定，適合不同類型衣料

    5 段蒸氣設定，適合不同類型衣料

    設定所需蒸氣級別，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。

    Hang&Lock 緊鎖衣架裝置可穩固衣架

    Hang&Lock 緊鎖衣架裝置可穩固衣架

    獨特 Hang&Lock 緊鎖衣架裝置功能可穩固衣架，方便熨衣，更可避免衣架搖晃或滑落。

    褶痕壓熨器讓您更輕鬆燙出褶痕

    褶痕壓熨器讓您更輕鬆燙出褶痕

    褶痕壓熨器讓您更輕鬆燙出褶痕。

    持續輸出強力蒸氣，更快熨平縐褶

    持續輸出強力蒸氣，更快熨平縐褶

    AirStretch 吸貼熨衣技術讓您輕鬆燙衣，效果更佳

    憑藉創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術，讓您更快獲得更佳的熨衣效果。此項創新的技術使用可調校的吸力，輕柔地伸展衣物，同時保持深入的蒸氣滲透，有助您單手獲得更佳的熨衣效果。

    技術規格

    • 設計

      顏色
      粉白駱駝金

    • 方便使用

      可在所有可熨衣物上安全使用
      包括精細布料，例如絲質
      水箱容量
      1800  ml
      底板名稱
      SmartFlow 蒸氣底板
      分離式水箱
      電源線長度
      1.6  m
      喉管長度
      1.3  m
      Hang&Lock 緊鎖衣架裝置
      矽膠蒸氣喉管
      自動斷電

    • 隨附配件

      毛刷
      隔熱手套為您帶來額外保護
      褶痕壓燙器
      可伸縮雙掛桿
      附有褲夾的掛熨架

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 技術

      AirStretch 吸貼熨衣技術
      適用於所有可熨物料

    • 快速熨平縐褶

      電源
      最高 2200  W
      連續蒸氣
      高達 42  g/min
      電壓
      220 - 240  V
      隨時可用
      <1  minute(s)
      多段蒸氣量調節
      5  levels

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      便於清潔

    • 尺寸及重量

      包裝尺寸（寬x高x長）
      37x46x64.5  cm
      產品尺寸（寬x高x長）
      33x173x37  cm

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    獎項

    • 經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

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