AirStretch 吸貼熨衣技術讓您輕鬆燙衣，效果更佳

憑藉創新的 AirStretch 吸貼熨衣技術，讓您更快獲得更佳的熨衣效果。此項創新的技術使用可調校的吸力，輕柔地伸展衣物，同時保持深入的蒸氣滲透，有助您單手獲得更佳的熨衣效果。