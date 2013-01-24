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ProTouch

直立式蒸氣掛熨機

GC627/66
  • 一下即可熨得出色效果，全無水點 一下即可熨得出色效果，全無水點 一下即可熨得出色效果，全無水點
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    ProTouch 直立式蒸氣掛熨機

    GC627/66

    一下即可熨得出色效果，全無水點

    有賴創新的雙重加熱技術，全新的 PerfectCare 蒸氣掛熨機功能強勁，不會出現水點，可輕鬆熨得出色效果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,598.00

    ProTouch 直立式蒸氣掛熨機

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      全賴創新的雙重加熱技術

      • 最高 6 段泵壓力
      • 高達 90 克強力蒸氣噴射
      • 毋須除垢
      • OptimalTEMP 免調校溫控技術熨壓板
      自動切換至待機模式，讓您安心

      自動切換至待機模式，讓您安心

      水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。

      引擎無需保養 免除除垢煩惱*

      引擎無需保養 免除除垢煩惱*

      掛熨機需要定期除垢以確保蒸氣的性能。我們革新的引擎有效防止水垢堆積，提供持久蒸氣效能。

      OptimalTEMP 免調校溫控技術熨壓板，保證不留燙痕*

      OptimalTEMP 免調校溫控技術熨壓板，保證不留燙痕*

      蒸氣熨壓板主動加熱，帶來更好的去皺效果，全無水點。OptimalTEMP 免調校溫控技術保證不燙損所有可熨的物料。

      不含 PVC 的喉管

      不含 PVC 的喉管

      蒸氣喉管令蒸汽變得安全及健康。由於我們非常重視您家人的安全和健康，因此蒸氣喉管物料中不含 PVC。

      蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*，使衣物煥然一新

      蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*，使衣物煥然一新

      熱蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*，使衣物煥然一新，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。

      熨壓板上的三重精準底板前端，可處理難熨部位

      熨壓板上的三重精準底板前端，可處理難熨部位

      掛熨機機頭的三重精準底板前端能觸及多個細微部位如領口、肩膀、鈕與鈕之間，令整體效果更超卓。

      底部設有滑輪，方便移動

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      滑輪讓用戶可以輕鬆地將直立式蒸氣掛熨機傾斜，並隨處移動。

      雙重傳熱技術

      雙重傳熱技術

      創新的雙重加熱技術可在底部即時產生蒸氣，並於掛熨機機頭再加熱，以產生滲透力極強的蒸氣，帶來出色的去皺效果，全無水點。

      持續輸出強力蒸氣

      持續輸出強力蒸氣

      強力蒸氣噴射高達 90 克，直達衣物深層，每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，助您輕鬆熨平縐褶，去皺效果出色。

      穩固的傾斜熨板，配有快乾蓋

      穩固的傾斜熨板，配有快乾蓋

      熨板可以傾斜 30°，熨衣時更感穩固舒適，讓衣物眼前一亮。衣架狀的設計能顧及衣服的肩膀線，為您塑造出衣服原有的裁形。熨板配有快乾蓋，可增強蒸氣的滲透性和透氣度。具有高耐熱性，持久耐用。

      透過手柄即可輕鬆調節蒸氣（5 個設定 + ECO 模式）

      長按手柄上的蒸氣調節按鈕可配合不同衣料變更蒸氣強度，十分簡單！設定所需蒸氣級別，依據不同衣料發揮最佳效果。處理較薄的衣物時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。使用 ECO 模式節省電力消耗。

      技術規格

      • 技術

        適用於所有可熨物料
        不會熨損衣物
        OptimalTEMP 免調校溫控技術

      • 快速熨平縐褶

        連續蒸氣
        35  克/分鐘
        電源
        2200  瓦
        隨時候命
        1.5  分鐘
        強力蒸氣噴射
        高達 90  克
        按需要釋放蒸汽
        多段蒸氣量調節
        5  級數
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220-240  伏
        蒸氣壓力
        最高 6 段泵壓力

      • 方便使用

        水箱容量
        2000  毫升
        可拆式水箱
        電源線長度
        1.8  米
        精準蒸氣熨貼設計
        可在使用時隨時加水
        直接於手柄上調節蒸氣強度
        矽膠蒸氣喉管
        特別注水口
        加倍衛生
        可用自來水
        自動斷電安全裝置
        適用於所有布料
        包括精細布料，例如絲質

      • 儲存

        一體式滑輪
        方便移動

      • 內附配件

        可調節桿
        隔熱手套為您帶來額外保護

      • 尺寸及重量

        熨板尺寸（寬x高x長）
        41 x 74.5 x 5.1  厘米
        護蓋尺寸（寬x高x長）
        42.2 x 75.7 x 6.3  厘米
        泡沫層厚度
        護蓋厚度：6 毫米  毫米
        熨板面
        56.4  厘米
        包裝尺寸（寬x高x長）
        46.5 x 51 x 61.5  厘米
        產品尺寸（寬x高x長）
        底座尺寸：32 x 45.2 x 34  厘米
        總重量（連包裝）
        11.5  千克
        熨板重量
        1.7  千克
        熨斗重量
        0.69  千克
        熨斗 + 底座重量
        6.78  千克
        伸長桿後的尺寸
        從地面到衣架肩側的高度：155  厘米

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 綠色效益

        省電模式
        產品包裝
        100% 可循環再用
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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          • 可在所有可熨衣物上安全使用
          • 由第三方研究所測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型（消毒技術標準 2002-2.1.5）
          • 根據 IEC 協議測試，經過 500 個小時以硬質水使用（模擬 5 年的使用時間）測試所得。

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