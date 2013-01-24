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PerfectCare Compact

蒸氣熨斗

GC7808/40
  • 輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速* 輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速* 輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*
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    PerfectCare Compact 蒸氣熨斗

    GC7808/40

    輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*

    Philips PerfectCare Compact 熨斗能持續輸出強力蒸氣，帶來更快速的熨燙速度。採用 OptimalTEMP 技術，無需因應衣物而調節溫度。熨斗設計小巧輕盈，容易存放。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,998.00

    PerfectCare Compact 蒸氣熨斗

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      • 最高 5.3 段泵壓力
      • 高達 280 克強力蒸氣噴射
      • 1.5 公升水箱容量
      • 便攜鎖
      強勁蒸氣能夠有效去除褶痕

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      運用革命性的技術，為您帶來超快速的熨衣效果。強勁而持續的蒸氣，即使最頑強的褶痕也能簡單解決，而熨厚的物料也能快速輕鬆處理。加上需要時可以選擇額外蒸氣加壓，最適合垂直蒸氣熨衣或處理頑固褶痕時使用。

      熨牛仔褲以至絲質布料，都不需要更改溫度設定

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      具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不需浪費時間更改溫度設定、等待溫度調整或預先整理衣服。有了溫度和持續強力蒸氣的完美組合，可熨牛仔褲以至絲質布料等物料，保證不會燙損衣物。

      安全擺放發熱的底板於熨板上

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      創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不燙損所有可熨的物料。就和不燙損物料的保證一樣，這也代表可直接將熨斗底板放在棉質熨衣板上，而不造成任何損害。由於不需要經常拿放熨斗，因此可減少手腕不適感。

      特大水箱，使用時間更長

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      水箱容量高達 1.5 公升，可連續使用 1.5 小時而無需中途加水。透明水箱設計更讓您輕易查看剩餘水量。需要添水時，較大尺寸的注水孔也令注水更為便利。您可以直接用水龍頭，或從水壺 / 大水樽注水。

      系統易於清潔，保持卓越效能

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      定期除垢有助保養熨斗，確保蒸汽發揮如常。智能除鈣系統集除垢與清潔功能於一身，可延長壓力式蒸氣熨斗的使用壽命。產品需要清潔和除垢時，會發出燈光和聲效提示。只需把熨斗放到智能除鈣容器上則可啟動程序。僅需 2 分鐘已可完成收集髒水污垢程序，髒水收集完畢後，蒸氣引擎會隨之發出「嗶」一聲以示可再次使用。

      輕便小巧，方便存放

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      全賴革命性的 ProVelocity 技術，Philips 的蒸氣熨斗比以往更為輕巧。小巧尺寸與熨衣板完美配搭，便於攜帶。無須再擔心空間問題！

      高級流暢防刮底板

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      SteamGlide 底板既耐用又防粘，而且防刮花性能良好，熨衣順滑流暢。與鋁製底板相比更易於清洗。

      安全穩固的便攜鎖

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      此蒸氣熨斗附有安全便攜鎖，可將熨斗安全固定在底座上，不用擔心滑動或有人觸摸炙熱底板，因此可在屋內安全簡單拿動、使用和存放。

      使用 ECO 模式節能

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      ECO 模式可讓您節能，而不會減低熨衣結果。使用 ECO 模式，蒸氣量會減少，但仍有足夠的蒸氣可熨所有衣物。

      技術規格

      • 技術

        適用於所有可熨物料
        不會熨損衣物
        無需設定溫度
        OptimalTEMP 免調校溫控技術
        ProVelocity 蒸氣引擎
        智能控制處理器

      • 快速熨平縐褶

        連續蒸氣
        高達 120  克/分鐘
        功率
        2400  瓦
        壓力
        最高 5.3 段泵壓力
        隨時候命
        2  分鐘
        強力蒸氣噴射
        高達 280  克
        按需要釋放蒸汽
        多段蒸氣強度
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220-240  伏

      • 方便使用

        可在所有可熨衣物上安全使用
        包括精細布料，例如絲質
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        底板名稱
        SteamGlide
        水箱容量
        1500  毫升
        電線自由度（旋轉）
        180 度電線自由移動
        喉管長度
        1.6  米
        綜合電源插頭
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        1.8  米
        精準蒸氣熨貼設計
        隨時候命
        • 指示燈
        • 聲音指示
        可在使用時隨時加水
        自動斷電安全裝置
        底板防刮
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        可用自來水

      • 除垢管理

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        • 無需濾鈣盒，無需額外成本

      • 內附配件

        濾鈣盒

      • 儲存

        便攜鎖
        方便移動及安全
        電線儲藏格
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        喉管收藏
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      • 尺寸及重量

        包裝尺寸（寬x高x長）
        23 x 27.5 x 39.3  厘米
        產品尺寸（寬x高x長）
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        總重量（連包裝）
        3.85  千克
        熨斗重量
        1.2  千克
        熨斗 + 底座重量
        2.95  千克

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 綠色效益

        省電模式
        節省能源*
        30  %
        採用可循環塑膠
        30  %
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
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