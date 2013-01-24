最快最強勁的熨斗*如今更加智能
世界上最快最強勁的蒸氣熨斗 PerfectCare Elite Plus 配備超輕巧的熨板和智能自動蒸氣功能，帶來終極便利的熨衣體驗。無需設定溫度，保證不會熨損衣物。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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最快最強勁的熨斗*如今更加智能
世界上最快最強勁的蒸氣熨斗 PerfectCare Elite Plus 配備超輕巧的熨板和智能自動蒸氣功能，帶來終極便利的熨衣體驗。無需設定溫度，保證不會熨損衣物。 查看各種好處
備有 OptimalTEMP 免調校溫控技術，無論是熨燙牛仔布料或絲綢，均無需設定或調整溫度。您從此無需再預先分類衣物或等待熨斗達至合適溫度，便可隨時熨燙任何衣物。
有賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，我們得以保證此熨斗不會熨損任何可熨布料。即使讓熨斗橫放在衣服或熨衣板上，我們都能確保不會造成燒焦或鏡面。
持續的強勁蒸氣能輕鬆熨平厚重布料。只需在頑固皺褶上噴射更多蒸汽，即可撫平皺褶。強力蒸氣更能有效處理垂直懸掛的衣物和窗簾。
我們的 DynamiQ 智能感應器清楚知道熨斗移動的時間及方式，為需要的地方帶來強勁蒸汽，讓熨衣更輕鬆快捷。
熨斗採用超輕巧設計，而且使用舒適，能夠輕鬆滑動，減少手腕酸痛。超輕重量讓您輕鬆有效地使用垂直蒸氣熨燙窗簾及懸掛衣物。
卓越的 T-ionicGlide 底盤高度防刮痕，帶來極致順滑的熨燙表現。經改良的不銹鋼底座比一般鋁金屬底座堅硬兩倍，而獲專利的 6 層塗層和先進鈦金屬層讓熨燙更加輕鬆快捷。
定期除鈣有助保護熨斗，延長使用壽命，並確保最佳的蒸氣效能。我們獨有的簡易除鈣進階版系統會持續收集水垢，在需要清空時會有指示燈及聲音訊號提醒。只需移除塞子，倒掉水和水垢即可。
靜音濾網將蒸汽噪音降至最低，而吸音平台可減少底座的震動噪音。因此，我們的強勁蒸汽不會遮蓋電視、音樂或家人的聲音。
自動斷電功能會在蒸氣熨斗停用幾分鐘後自動將其關閉，不但節能，而且非常安全。
便攜鎖讓您可安全地將熨斗鎖定於底座，方便攜帶至家裡任何地方，有助減低意外觸碰灼熱底板的風險。
節省能源而不影響出色效果。使用 ECO 模式熨燙只需小量蒸汽的衣物，減低能源消耗。
1.8 公升透明水箱讓您可以連續使用 2 小時。水箱沒水時，會有指示燈提示。水箱設有大型注水孔，您可以隨時直接從水龍頭輕鬆注水。
技術
快速熨平縐褶
方便使用
除垢管理
儲存
內附配件
尺寸及重量
保證
綠色效益