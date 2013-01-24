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PerfectCare Elite Plus

蒸氣熨斗

GC9682/86
1 獎項
  • 最快最強勁的熨斗*如今更加智能 最快最強勁的熨斗*如今更加智能 最快最強勁的熨斗*如今更加智能
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    PerfectCare Elite Plus 蒸氣熨斗

    GC9682/86
    1 獎項

    最快最強勁的熨斗*如今更加智能

    世界上最快最強勁的蒸氣熨斗 PerfectCare Elite Plus 配備超輕巧的熨板和智能自動蒸氣功能，帶來終極便利的熨衣體驗。無需設定溫度，保證不會熨損衣物。 查看各種好處

    建議零售價: HK$4,388.00

    PerfectCare Elite Plus 蒸氣熨斗

    最快最強勁的熨斗*如今更加智能

    世界上最快最強勁的蒸氣熨斗 PerfectCare Elite Plus 配備超輕巧的熨板和智能自動蒸氣功能，帶來終極便利的熨衣體驗。無需設定溫度，保證不會熨損衣物。 查看各種好處

    最快最強勁的熨斗*如今更加智能

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    PerfectCare Elite Plus 蒸氣熨斗

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      最快最強勁的熨斗*如今更加智能

      配備智能自動蒸氣功能

      • 高達 600 克強力蒸氣噴射
      • 1.8 公升分離式水箱
      • OptimalTEMP 免調校溫控技術
      • 自動及靜音蒸氣
      OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需設定溫度

      OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需設定溫度

      備有 OptimalTEMP 免調校溫控技術，無論是熨燙牛仔布料或絲綢，均無需設定或調整溫度。您從此無需再預先分類衣物或等待熨斗達至合適溫度，便可隨時熨燙任何衣物。

      保證不會熨損衣物

      保證不會熨損衣物

      有賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，我們得以保證此熨斗不會熨損任何可熨布料。即使讓熨斗橫放在衣服或熨衣板上，我們都能確保不會造成燒焦或鏡面。

      強勁蒸氣能夠有效去除褶痕

      強勁蒸氣能夠有效去除褶痕

      持續的強勁蒸氣能輕鬆熨平厚重布料。只需在頑固皺褶上噴射更多蒸汽，即可撫平皺褶。強力蒸氣更能有效處理垂直懸掛的衣物和窗簾。

      智能自動蒸氣，帶來更快捷輕鬆的熨衣體驗

      智能自動蒸氣，帶來更快捷輕鬆的熨衣體驗

      我們的 DynamiQ 智能感應器清楚知道熨斗移動的時間及方式，為需要的地方帶來強勁蒸汽，讓熨衣更輕鬆快捷。

      熨斗極致輕巧，而且使用舒適

      熨斗極致輕巧，而且使用舒適

      熨斗採用超輕巧設計，而且使用舒適，能夠輕鬆滑動，減少手腕酸痛。超輕重量讓您輕鬆有效地使用垂直蒸氣熨燙窗簾及懸掛衣物。

      T-ionicGlide 不銹鋼底盤，極致順滑，堅固耐用

      T-ionicGlide 不銹鋼底盤，極致順滑，堅固耐用

      卓越的 T-ionicGlide 底盤高度防刮痕，帶來極致順滑的熨燙表現。經改良的不銹鋼底座比一般鋁金屬底座堅硬兩倍，而獲專利的 6 層塗層和先進鈦金屬層讓熨燙更加輕鬆快捷。

      簡單有效率的除鈣系統，性能持久

      簡單有效率的除鈣系統，性能持久

      定期除鈣有助保護熨斗，延長使用壽命，並確保最佳的蒸氣效能。我們獨有的簡易除鈣進階版系統會持續收集水垢，在需要清空時會有指示燈及聲音訊號提醒。只需移除塞子，倒掉水和水垢即可。

      享受噪音極小但蒸汽強勁的熨衣體驗

      享受噪音極小但蒸汽強勁的熨衣體驗

      靜音濾網將蒸汽噪音降至最低，而吸音平台可減少底座的震動噪音。因此，我們的強勁蒸汽不會遮蓋電視、音樂或家人的聲音。

      熨斗閒置時會啟動自動斷電功能

      熨斗閒置時會啟動自動斷電功能

      自動斷電功能會在蒸氣熨斗停用幾分鐘後自動將其關閉，不但節能，而且非常安全。

      便攜鎖讓攜帶更加簡便安全

      便攜鎖讓攜帶更加簡便安全

      便攜鎖讓您可安全地將熨斗鎖定於底座，方便攜帶至家裡任何地方，有助減低意外觸碰灼熱底板的風險。

      使用 ECO 模式節能

      使用 ECO 模式節能

      節省能源而不影響出色效果。使用 ECO 模式熨燙只需小量蒸汽的衣物，減低能源消耗。

      可輕鬆注水的大型分離式水箱

      可輕鬆注水的大型分離式水箱

      1.8 公升透明水箱讓您可以連續使用 2 小時。水箱沒水時，會有指示燈提示。水箱設有大型注水孔，您可以隨時直接從水龍頭輕鬆注水。

      技術規格

      • 技術

        旋風蒸氣室
        不會熨損衣物
        無需設定溫度
        OptimalTEMP 免調校溫控技術
        靜音蒸氣技術
        智能控制處理器
        DynamiQ

      • 快速熨平縐褶

        連續蒸氣
        高達 165  克/分鐘
        電源
        最高 2700  瓦
        壓力
        最高 8 巴
        隨時候命
        2  分鐘
        強力蒸氣噴射
        高達 600  克
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220-240  伏

      • 方便使用

        可在所有可熨衣物上安全使用
        包括精細布料，例如絲質
        底板滑動
        5  星
        底板名稱
        T-ionicGlide 不銹鋼
        水箱容量
        1800  毫升
        可拆式水箱
        喉管長度
        1.9  米
        低水量警示
        電源線長度
        2  米
        精準蒸氣熨貼設計
        隨時候命
        聲音指示
        可在使用時隨時加水
        自動斷電安全裝置
        底板防刮
        5  星
        可用自來水

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        進階簡易除鈣
        除鈣提示
        明亮

      • 儲存

        便攜鎖
        方便移動及安全
        喉管收藏
        喉管收藏格

      • 內附配件

        隔熱手套為您帶來額外保護

      • 尺寸及重量

        包裝尺寸（寬x高x長）
        31 x 35 x 51  厘米
        產品尺寸（寬x高x長）
        23.3 x 28.5 x 45.3  厘米
        總重量（連包裝）
        7.4  千克
        熨斗重量
        0.8  千克
        熨斗 + 底座重量
        5.1  千克

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 綠色效益

        省電模式
        節省能源*
        50  %
        產品包裝
        100% 可循環再用
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

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          獎項

          • 蒸氣量 (norm IEC60311) 與十款最暢銷蒸氣熨斗比較；2017 年 4 月測試。

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