最快最強勁的熨斗*如今更加智能

世界上最快最強勁的蒸氣熨斗 PerfectCare Elite Plus 配備超輕巧的熨板和智能自動蒸氣功能，帶來終極便利的熨衣體驗。無需設定溫度，保證不會熨損衣物。 查看各種好處