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吸呼健康的車內空氣
Philips 特別的 SelectFilter Plus 多層過濾技術能有效隔絕 PM2.5 粒子及廢氣，保障您家人的健康。Airmid 認證淨化技術能移除空氣中 90% 的花粉。
消除微細粒子
廢氣過濾
消滅有害氣體
去除 90% 過敏原
Philips 獨特的 SelectFilter Plus 過濾技術，配備綜合初效濾網，能有效消除車廂內感測到的粒子，例如 PM2.5 粒子。不僅可去除有害粒子，同時亦能消滅香煙氣體、塵埃、空氣中的過敏原、病毒及細菌。
Philips 獨特的 3 層 SelectFilter Plus 技術，包括嵌入特選添加物的 HESA 澽層。為您的汽車消除有害的氣體狀化學物。透過強效的吸收及氧化過程，可移除有害的氣體狀物質，淨化汽車內的廢氣、工業污染、由車內的塑膠物料及油漆釋放的化學物，以及其他發出異味的物質，例如揮發性有機化合物、甲苯及甲醛。
誰希望家人吸入大量交通工具排出的廢氣？汽車的抽氣扇令空氣由外間流入，並將汽車及貨車的有害氣體帶進車廂。然後，這些廢氣將困於車廂內。坐車廂後座的兒童很可能受到危險程度的空氣污染影響，因為車廂內的污染水平遠高於車廂外。Philips SelectFilter Plus 技術能過濾廢氣，例如二氧化氮 (NO2) 及二氧化硫 (SO2)，讓您和家人可放心地呼吸。