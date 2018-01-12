有效消除有毒氣體，例如廢氣

Philips 獨特的 3 層 SelectFilter Plus 技術，包括嵌入特選添加物的 HESA 澽層。為您的汽車消除有害的氣體狀化學物。透過強效的吸收及氧化過程，可移除有害的氣體狀物質，淨化汽車內的廢氣、工業污染、由車內的塑膠物料及油漆釋放的化學物，以及其他發出異味的物質，例如揮發性有機化合物、甲苯及甲醛。