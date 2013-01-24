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Hairclipper series 3000

髮剪

HC3410/13
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  • 剪髮器系列 3000 - 雙倍剪髮速度* 剪髮器系列 3000 - 雙倍剪髮速度* 剪髮器系列 3000 - 雙倍剪髮速度*
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    Hairclipper series 3000 髮剪

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    剪髮器系列 3000 - 雙倍剪髮速度*

    剪髮器系列 3000 持久耐用，效能驚人。創新的切割元件，不銹鋼刀片和可調節式髮梳設計，為您帶來快速、俐落的剪髮體驗，持久耐用。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$298.00

    Hairclipper series 3000 髮剪

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      • 13 種長度設定
      • 有線使用
      • 剪刀和梳子
      雙倍銳利切割元件減低摩擦

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      我們的先進 DualCut 技術結合雙倍銳利切割元件和低摩擦設計，適合修剪任何頭髮類型。創新的切割元件持久耐用，比一般 Philips 剪髮器帶來雙倍剪髮速度，堅固不銹鋼外殼令裝置極致耐用。*

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      如在網上註冊產品，即可獲 2 年保用再加 3 年

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      我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供全球保證，並且世界各種電壓皆通用。只需在 www.philips.com/5years 註冊您的產品，即可獲得標準 2 年 Philips 保用以外的額外 3 年保用，即共有 5 年全球保養。

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      無需上油，保養簡單，節省時間

      技術規格

      • 切剃系統

        刀片間距
        41  毫米
        切割元件
        不鏽鋼刀片
        長度設定數量
        13
        長度設定範圍
        0.5 至 23  毫米
        精確（級別大小）
        為 2  毫米

      • 電源系統

        操作
        僅限有線

      • 方便易用

        清潔
        可洗式刀片
        無需維修
        無需上油

      • 服務

        全球 2 年保養
        • 註冊後可額外獲贈 3 年

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