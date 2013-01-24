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Deluxe collection

智能萬用鍋

HD2145/62
1 獎項
  • 準備完美菜式的速度最多可快 6 倍* 準備完美菜式的速度最多可快 6 倍* 準備完美菜式的速度最多可快 6 倍*
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    Deluxe collection 智能萬用鍋

    HD2145/62
    1 獎項

    準備完美菜式的速度最多可快 6 倍*

    在最為忙碌的日子也能享用優質菜式！雙重控温技術能減少 50% 加熱波動，可精確控制壓力和溫度，完美烹調不同食材。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,898.00

    Deluxe collection 智能萬用鍋

    準備完美菜式的速度最多可快 6 倍*

    在最為忙碌的日子也能享用優質菜式！雙重控温技術能減少 50% 加熱波動，可精確控制壓力和溫度，完美烹調不同食材。 查看各種好處

    準備完美菜式的速度最多可快 6 倍*

    在最為忙碌的日子也能享用優質菜式！雙重控温技術能減少 50% 加熱波動，可精確控制壓力和溫度，完美烹調不同食材。 查看各種好處

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    準備完美菜式的速度最多可快 6 倍*

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      配備雙重控温技術

      • 雙重控温技術
      • 添加食材功能
      • 收汁濃味功能
      • 6 公升，910-1090瓦
      雙重控制系統可精確控制溫度

      雙重控制系統可精確控制溫度

      多合一電飯煲配備雙重控制系統，可精確控制溫度，並能減少 50%* 加熱波動。透過精確控制，將不同的食材烹調得恰到好處，讓您可以安坐家中輕鬆享受優質菜式，甚至美食佳餚。

      多種烹調模式助您炮製各種菜式

      多種烹調模式助您炮製各種菜式

      額外的多種烹調模式包括蒸、烘烤和乳酪製作，助您創作出更多佳餚和甜品，令您的親朋好友歎為觀止。

      我的最愛可儲存最多 3 個自訂烹調程式

      我的最愛可儲存最多 3 個自訂烹調程式

      您可儲存最多 3 個自訂烹調程式，只需按下快捷按鈕，就能輕鬆重複您最愛的菜餚。

      可編程烹調設定讓您操控自如

      可編程烹調設定讓您操控自如

      現在您不僅可以自訂烹調時間，還可以編程壓力烹調，讓您完全掌控自己偏好的口感，滿足個人喜好。調高壓力值可增加柔軟口感，如果擔心食材變得太軟，您亦可調低壓力值。

      只需按下一個按鈕即可製作濃稠的醬汁

      只需按下一個按鈕即可製作濃稠的醬汁

      只需按下濃厚醬汁按鈕，醬汁和湯汁就會減少，使味道更濃郁。

      SensorTouch 控制面板位於頂部，便於操作

      SensorTouch 控制面板位於頂部，便於操作

      SensorTouch 控制面板位於頂部，讓操作更方便舒適

      在壓力烹調的稍後階段添加鮮美的食材

      在壓力烹調的稍後階段添加鮮美的食材

      預設定時功能及自動保溫

      易於操作的 24 小時預設定時功能和 12 小時自動保溫功能，有助確保準時上菜且菜式於用餐前保持熱騰騰。

      利用壓力烹調，只需數分鐘即可呈上完美菜式

      利用壓力烹調的神奇魔法，即使是韌肉部位也可以在數分鐘內變得柔嫩。9 種壓力烹飪模式助您在忙碌的日子也能煮出好滋味。

      煎炒可提升菜餚的層次味道

      在施展烹飪魔法前，煎炒有助提升菜餚的層次味道。

      慢煮模式烹調出入口即溶的柔嫩口感

      設定高溫和低溫的慢煮，可帶來入口即溶的柔嫩口感。

      自動降壓可減少等候時間，並確保安全

      烹調完成後將自動進入降壓階段，因此無需手動降壓或等待電飯煲冷卻後壓力自然降壓。

      技術規格

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 設計

        顏色
        灰珍珠色
        產品功能
        • 數碼輕觸式屏幕
        • 預設烹調功能
        • 時間控制
        電源
        910-1090 W
        保溫功能
        12 hr
        電線長度
        1.2 m
        頻率
        50 Hz
        處理杯容量
        6 l
        製造地：
        中國
        隨附
        • 量杯
        • 食譜
        • 飯勺
        • 蒸架
        電壓
        220-240 V

      • 塗裝

        機身物料
        不鏽鋼

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