多合一電飯煲配備雙重控制系統，可精確控制溫度，並能減少 50%* 加熱波動。透過精確控制，將不同的食材烹調得恰到好處，讓您可以安坐家中輕鬆享受優質菜式，甚至美食佳餚。
額外的多種烹調模式包括蒸、烘烤和乳酪製作，助您創作出更多佳餚和甜品，令您的親朋好友歎為觀止。
您可儲存最多 3 個自訂烹調程式，只需按下快捷按鈕，就能輕鬆重複您最愛的菜餚。
現在您不僅可以自訂烹調時間，還可以編程壓力烹調，讓您完全掌控自己偏好的口感，滿足個人喜好。調高壓力值可增加柔軟口感，如果擔心食材變得太軟，您亦可調低壓力值。
只需按下濃厚醬汁按鈕，醬汁和湯汁就會減少，使味道更濃郁。
SensorTouch 控制面板位於頂部，讓操作更方便舒適
易於操作的 24 小時預設定時功能和 12 小時自動保溫功能，有助確保準時上菜且菜式於用餐前保持熱騰騰。
利用壓力烹調的神奇魔法，即使是韌肉部位也可以在數分鐘內變得柔嫩。9 種壓力烹飪模式助您在忙碌的日子也能煮出好滋味。
在施展烹飪魔法前，煎炒有助提升菜餚的層次味道。
設定高溫和低溫的慢煮，可帶來入口即溶的柔嫩口感。
烹調完成後將自動進入降壓階段，因此無需手動降壓或等待電飯煲冷卻後壓力自然降壓。
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