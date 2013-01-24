輕鬆炮製三文治
有了這款高溫、高功率 Philips 三文治機 HD2383/20 ，加上切割及餡料密封烘盤設計，在瞬間即可炮製出美味的三文治。再加上直立儲存方式及電線回捲裝置，令儲存變得容易。採用不黏底烘盤，使清潔工作更輕鬆。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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一般規格
技術規格
設計規格