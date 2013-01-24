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三文治機

HD2383
  • 輕鬆炮製三文治 輕鬆炮製三文治 輕鬆炮製三文治
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    三文治機

    HD2383

    輕鬆炮製三文治

    有了這款高溫、高功率 Philips 三文治機 HD2383/20 ，加上切割及餡料密封烘盤設計，在瞬間即可炮製出美味的三文治。再加上直立儲存方式及電線回捲裝置，令儲存變得容易。採用不黏底烘盤，使清潔工作更輕鬆。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$248.00
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      技術規格

      • 一般規格

        防滑膠腳
        開啟/關閉開關（適用於歐洲）

      • 技術規格

        電線長度
        0.8  米
        電源
        700  瓦
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50/60  Hz

      • 設計規格

        顏色
        金屬/黑色
        尺寸（長x寬x高）
        249 x 243 x 101  毫米

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