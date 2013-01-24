輕鬆炮製三文治

有了這款高溫、高功率 Philips 三文治機 HD2383/20 ，加上切割及餡料密封烘盤設計，在瞬間即可炮製出美味的三文治。再加上直立儲存方式及電線回捲裝置，令儲存變得容易。採用不黏底烘盤，使清潔工作更輕鬆。 查看各種好處