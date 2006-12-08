輕鬆烘出香脆多士

這款迷你多士爐讓你時刻享受到金香的多士。它設有兩個特大麵包槽，適合烘烤不同大小的麵包。其他設計包括：易拉式麵包屑盛載盤、麵包置中設計以助均勻烘烤、7 種烘烤設定和解凍功能，及防塵蓋。