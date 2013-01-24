輕鬆烘出香脆多士
這款迷你多士爐讓你時刻享受到金香的多士。它設有兩個特大麵包槽，適合烘烤不同大小的麵包。其他設計包括：易拉式麵包屑盛載盤、麵包置中設計以助均勻烘烤、7 種烘烤設定和解凍功能，及防塵蓋。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這款迷你多士爐讓你時刻享受到金香的多士。它設有兩個特大麵包槽，適合烘烤不同大小的麵包。其他設計包括：易拉式麵包屑盛載盤、麵包置中設計以助均勻烘烤、7 種烘烤設定和解凍功能，及防塵蓋。 查看各種好處
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這款迷你多士爐讓你時刻享受到金香的多士。它設有兩個特大麵包槽，適合烘烤不同大小的麵包。其他設計包括：易拉式麵包屑盛載盤、麵包置中設計以助均勻烘烤、7 種烘烤設定和解凍功能，及防塵蓋。 查看各種好處
配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
多士爐備隔熱外殼，可安全觸碰
取消按鈕可隨時停止烘烤。
其特大麵包槽適合各種厚薄麵包
Philips 多士爐設計輕巧，放在枱面上也不佔空間。
技術規格