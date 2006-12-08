Daily Collection 多士爐
輕鬆烘出香脆多士
這款迷你多士爐讓你時刻享受到金香的多士。它設有兩個特大麵包槽，適合烘烤不同大小的麵包。其他設計包括：易拉式麵包屑盛載盤、麵包置中設計以助均勻烘烤、7 種烘烤設定和解凍功能，及防塵蓋。 查看各種好處
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易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
多士爐備隔熱外殼，可安全觸碰
多士爐備隔熱外殼，可安全觸碰
特大麵包槽適合各種厚薄麵包
其特大麵包槽適合各種厚薄麵包
迷你多士爐為你節省儲存空間
Philips 多士爐設計輕巧，放在枱面上也不佔空間。
技術規格
-
設計規格
- 材料
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塑膠外殼 (PP/PC/ABS)，鍍鉻頂部
- 顏色
-
白色/藍色
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技術規格
- 電源
-
950
W
- 電線長度
-
0.9
m
- 頻率
-
50-60
Hz
- 電壓（全球）
-
220-240
V
- 槽大小（長 x 寬 x 高）
-
130 x 32 x 120
mm
- 伏特台灣
-
110
V
-
一般規格
- 電線儲藏格
-
是
- 防滑腳墊
-
是
-
隨附配件
- 防塵蓋
-
藍色
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