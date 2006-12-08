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    Daily Collection 多士爐

    HD2566/79

    輕鬆烘出香脆多士

    這款迷你多士爐讓你時刻享受到金香的多士。它設有兩個特大麵包槽，適合烘烤不同大小的麵包。其他設計包括：易拉式麵包屑盛載盤、麵包置中設計以助均勻烘烤、7 種烘烤設定和解凍功能，及防塵蓋。

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    特大麵包槽，設計輕巧

    • 雙槽
    • 輕巧
    • 白色/藍色
    • 蓋子
    易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

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    配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

    多士爐備隔熱外殼，可安全觸碰

    多士爐備隔熱外殼，可安全觸碰

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    取消按鈕可隨時停止烘烤

    取消按鈕可隨時停止烘烤

    取消按鈕可隨時停止烘烤。

    特大麵包槽適合各種厚薄麵包

    特大麵包槽適合各種厚薄麵包

    其特大麵包槽適合各種厚薄麵包

    解凍設定可一次過解凍和烘烤

    解凍設定可一次過解凍和烘烤

    迷你多士爐為你節省儲存空間

    Philips 多士爐設計輕巧，放在枱面上也不佔空間。

    技術規格

    • 設計規格

      材料
      塑膠外殼 (PP/PC/ABS)，鍍鉻頂部
      顏色
      白色/藍色

    • 技術規格

      電源
      950  W
      電線長度
      0.9  m
      頻率
      50-60  Hz
      電壓（全球）
      220-240  V
      槽大小（長 x 寬 x 高）
      130 x 32 x 120  mm
      伏特台灣
      110  V

    • 一般規格

      電線儲藏格
      防滑腳墊

    • 隨附配件

      防塵蓋
      藍色

    Badge-D2C

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