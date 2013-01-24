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Daily Collection

多士爐

HD2566/79
1 獎項
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    Daily Collection 多士爐

    HD2566/79
    1 獎項

    輕鬆烘出香脆多士

    這款迷你多士爐讓你時刻享受到金香的多士。它設有兩個特大麵包槽，適合烘烤不同大小的麵包。其他設計包括：易拉式麵包屑盛載盤、麵包置中設計以助均勻烘烤、7 種烘烤設定和解凍功能，及防塵蓋。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$238.00

    Daily Collection 多士爐

    輕鬆烘出香脆多士

    這款迷你多士爐讓你時刻享受到金香的多士。它設有兩個特大麵包槽，適合烘烤不同大小的麵包。其他設計包括：易拉式麵包屑盛載盤、麵包置中設計以助均勻烘烤、7 種烘烤設定和解凍功能，及防塵蓋。 查看各種好處

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    這款迷你多士爐讓你時刻享受到金香的多士。它設有兩個特大麵包槽，適合烘烤不同大小的麵包。其他設計包括：易拉式麵包屑盛載盤、麵包置中設計以助均勻烘烤、7 種烘烤設定和解凍功能，及防塵蓋。 查看各種好處

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      技術規格

      • 技術規格

        電壓（全球）
        220-240 V
        電源
        950 W
        槽大小（長 x 寬 x 高）
        130 x 32 x 120 mm
        電線儲藏格
        電線長度
        0.9 m
        頻率
        50-60 Hz
        材料
        塑膠外殼 (PP/PC/ABS)，鍍鉻頂部
        防滑腳墊
        防塵蓋
        藍色
        伏特台灣
        110 V
        顏色
        白色/藍色

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