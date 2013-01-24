品嘗美味的多士
Philips 多士爐 HD2636/20 配備深寬的麵包槽加上自動置中功能，不論麵包厚薄，均確保均勻的金黃色烘烤效果。更配備烘熱麵包架、滑出式麵包屑盛載盆和一鍵翻熱及解凍按鈕。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 多士爐 HD2636/20 配備深寬的麵包槽加上自動置中功能，不論麵包厚薄，均確保均勻的金黃色烘烤效果。更配備烘熱麵包架、滑出式麵包屑盛載盆和一鍵翻熱及解凍按鈕。 查看各種好處
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Philips 多士爐 HD2636/20 配備深寬的麵包槽加上自動置中功能，不論麵包厚薄，均確保均勻的金黃色烘烤效果。更配備烘熱麵包架、滑出式麵包屑盛載盆和一鍵翻熱及解凍按鈕。 查看各種好處
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Philips 多士爐 HD2636/20 配備深寬的麵包槽加上自動置中功能，不論麵包厚薄，均確保均勻的金黃色烘烤效果。更配備烘熱麵包架、滑出式麵包屑盛載盆和一鍵翻熱及解凍按鈕。 查看各種好處
多士爐備隔熱外殼，可安全觸碰。
Philips 多士爐設有特寬麵包槽，適合不同厚薄的麵包。
配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
如果麵包卡住，多士爐會自動關熄。
烘熱麵包架用於烘熱麵包和牛角包。
升高麵包架可讓您升高細小的麵包並安全地取出。
Philips 多士爐自動置中麵包槽讓您擺放不同厚薄的麵包，確保他們保持在中間，可以均勻烘烤麵包。
Philips Avance 系列多士爐擁有可調校 7 段烘烤程度操控。
使用任何烘烤程度翻熱、解凍和烘烤冷凍麵包
電線回捲裝置，收藏方便
一般規格