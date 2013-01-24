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Viva Collection

多士爐

HD2636/20
1 獎項
  • 品嘗美味的多士 品嘗美味的多士 品嘗美味的多士
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    Viva Collection 多士爐

    HD2636/20
    1 獎項

    品嘗美味的多士

    Philips 多士爐 HD2636/20 配備深寬的麵包槽加上自動置中功能，不論麵包厚薄，均確保均勻的金黃色烘烤效果。更配備烘熱麵包架、滑出式麵包屑盛載盆和一鍵翻熱及解凍按鈕。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$398.00

    Viva Collection 多士爐

    品嘗美味的多士

    Philips 多士爐 HD2636/20 配備深寬的麵包槽加上自動置中功能，不論麵包厚薄，均確保均勻的金黃色烘烤效果。更配備烘熱麵包架、滑出式麵包屑盛載盆和一鍵翻熱及解凍按鈕。 查看各種好處

    品嘗美味的多士

    Philips 多士爐 HD2636/20 配備深寬的麵包槽加上自動置中功能，不論麵包厚薄，均確保均勻的金黃色烘烤效果。更配備烘熱麵包架、滑出式麵包屑盛載盆和一鍵翻熱及解凍按鈕。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$398.00

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    Philips 多士爐 HD2636/20 配備深寬的麵包槽加上自動置中功能，不論麵包厚薄，均確保均勻的金黃色烘烤效果。更配備烘熱麵包架、滑出式麵包屑盛載盆和一鍵翻熱及解凍按鈕。 查看各種好處

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      可調校 7 段烘烤程度

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      使用任何烘烤程度翻熱、解凍和烘烤冷凍麵包

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      取消按鈕可隨時停止烘烤

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      電線回捲裝置，收藏方便

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      技術規格

      • 一般規格

        電線儲藏格
        電源
        850-1000 W
        電線長度
        0.85 m
        烘熱麵包機
        材料
        • 磨砂面不銹鋼外殼
        • 鍍鉻頂部
        產品尺寸 (L x W x H)
        19x28x18.5 厘米
        頻率
        50 - 60 Hz
        防滑腳墊
        電壓
        220 - 240 V
        顏色
        黑色金屬

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