品嘗美味的多士

Philips 多士爐 HD2636/20 配備深寬的麵包槽加上自動置中功能，不論麵包厚薄，均確保均勻的金黃色烘烤效果。更配備烘熱麵包架、滑出式麵包屑盛載盆和一鍵翻熱及解凍按鈕。 查看各種好處