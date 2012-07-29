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  • 香軟米飯，餐餐充滿歡樂 香軟米飯，餐餐充滿歡樂 香軟米飯，餐餐充滿歡樂

    Daily Collection 電飯煲

    HD3011/55

    香軟米飯，餐餐充滿歡樂

    香軟米飯令一餐飯充滿無窮歡樂，而烹調方式擔任重要角色。Philip 電飯煲設有五層鍛金塗層內鍋，可均勻發熱和傳熱，將米飯的味道發揮得淋漓盡致。

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    Daily Collection 電飯煲

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    香軟米飯，餐餐充滿歡樂

    「大鍋效應」讓您享受美味無窮的體驗

    • 1.0 公升
    • 6 杯容量
    5 層內鍋令熱力均勻滲透，米飯更軟熟

    5 層內鍋令熱力均勻滲透，米飯更軟熟

    5 層內鍋令熱力均勻滲透，米飯更軟熟。

    全自動保溫功能可讓米飯保持新鮮長達12 小時

    全自動保溫功能可讓米飯保持新鮮長達12 小時

    使用其保溫功能可讓米飯長時間保溫，完成烹調後，電飯煲將自動轉換至保溫模式。

    適用於洗碗碟機清洗及不黏底內鍋

    適用於洗碗碟機清洗及不黏底內鍋

    適用於洗碗碟機清洗及不黏底內鍋

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示

    清晰的水位標記顯示容量和米水比例

    輕觸式按鈕，方便操控

    輕觸式按鈕，方便操控

    只需一按，即可操控烹調與保溫，操控板面上的指示燈顯示烹調狀態

    自動烹調

    煮飯、保溫皆方便

    鍛金塗層確保內鍋耐用不黏底。

    鍛金塗層確保內鍋耐用不黏底。

    技術規格

    • 設計規格

      尺寸（長x寬x高）
      252x252x225  mm
      機身材料
      錫板
      顏色
      淺綠色花紋
      控制面板顏色
      綠色
      重量 (含包裝)
      3.1  kg

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.2  m
      電壓
      220-240  V
      功率
      500  W
      頻率
      50-60  Hz
      容量
      1.0  Litres / cups

    • 一般規格

      可拆卸電源線方便收納
      防溢氣孔
      內鍋適用於洗碗碟機
      易潔不黏底內鍋
      營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

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