小巧靈活，輕鬆烹調！
Philips 3000 系列。最適合小家庭使用的完美小巧尺寸，具備 5 款烹調程式，助您輕鬆煮飯、烹調菜式等。 查看各種好處
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小巧靈活，輕鬆烹調！
最適合小家庭使用的完美小巧尺寸，具備 5 款烹調程式
- 0.54 公升電飯煲
- 400 瓦
- 白色
- 5 款菜單
最適合小家庭使用的完美小巧尺寸
0.54 公升的小巧尺寸最適合小家庭的烹調分量，而且方便儲存。
5 款自動烹調菜單
5款為當代廚師設計的專用烹調程式（快煮、 白米、煮粥、湯水、蛋糕、翻熱）
麥飯石塗層內鍋
堅硬度提升6倍。高度防刮，持久耐用。確保穩定均勻加熱，同時保持高水平防刮性能。
智能烹調曲線
烹調過程中輕鬆控制溫度和時間。智能烹調曲線管理和優化熱能，提供完美的香氣、風味和口感。
雙感溫度感應器
雙感溫度感應器可在烹飪過程中監測和調節烹飪溫度，保障烹飪防溢出
技術規格
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
設計規格
- 尺寸（長x寬x高）
-
243 x 216 x 190
mm
- 顏色
-
白色配櫻花粉紅
- 產品重量
-
2.9
kg
- 重量 (含包裝)
-
3.3
kg
-
配件
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
- 飯勺
-
是
-
技術規格
- 電源
-
400
W
- 電線長度
-
0.8
m
- 電壓
-
220-240
V
- 頻率
-
50 赫
Hz
- 容量
-
0.54
Litres / cups
-
重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
243 x 216 x 190
mm
- 產品重量
-
2.9
kg
- 重量（含包裝）
-
3.3
kg
-
一般規格
- 5 種烹調程式
-
是
- 12 小時保溫
-
是
- 自動保溫功能
-
是
- 可拆卸電源線方便收納
-
是
- 易潔不黏底內鍋
-
是
- 快思邏輯控制，能烹調新鮮而有營養的膳食
-
是
- 易讀式 LCD 顯示屏，配備時鐘及定時顯示功能
-
是
- 可拆式可清洗內上蓋
-
是
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
持續性
- 包裝
-
>90% 可回收物料
- 用戶手冊
-
90% 可回收環保紙
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