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    Series 3000 快思邏輯迷你電飯煲

    HD3064/62

    小巧靈活，輕鬆烹調！

    Philips 3000 系列。最適合小家庭使用的完美小巧尺寸，具備 5 款烹調程式，助您輕鬆煮飯、烹調菜式等。

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    Series 3000 快思邏輯迷你電飯煲

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    最適合小家庭使用的完美小巧尺寸，具備 5 款烹調程式

    • 0.54 公升電飯煲
    • 400 瓦
    • 白色
    • 5 款菜單
    最適合小家庭使用的完美小巧尺寸

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    0.54 公升的小巧尺寸最適合小家庭的烹調分量，而且方便儲存。

    5 款自動烹調菜單

    5 款自動烹調菜單

    5款為當代廚師設計的專用烹調程式（快煮、 白米、煮粥、湯水、蛋糕、翻熱）

    麥飯石塗層內鍋

    麥飯石塗層內鍋

    堅硬度提升6倍。高度防刮，持久耐用。確保穩定均勻加熱，同時保持高水平防刮性能。

    智能烹調曲線

    智能烹調曲線

    烹調過程中輕鬆控制溫度和時間。智能烹調曲線管理和優化熱能，提供完美的香氣、風味和口感。

    雙感溫度感應器

    雙感溫度感應器

    雙感溫度感應器可在烹飪過程中監測和調節烹飪溫度，保障烹飪防溢出

    快速煮飯

    快速煮飯

    30 分鐘快速煮飯模式助您輕鬆煮飯。

    可拆式內上蓋

    可拆式內上蓋

    可拆式內上蓋，清潔更簡單

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 設計規格

      尺寸（長x寬x高）
      243 x 216 x 190  mm
      顏色
      白色配櫻花粉紅
      產品重量
      2.9  kg
      重量 (含包裝)
      3.3  kg

    • 配件

      量杯
      飯勺
      飯勺

    • 技術規格

      電源
      400  W
      電線長度
      0.8  m
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50 赫  Hz
      容量
      0.54  Litres / cups

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      243 x 216 x 190  mm
      產品重量
      2.9  kg
      重量（含包裝）
      3.3  kg

    • 一般規格

      5 種烹調程式
      12 小時保溫
      自動保溫功能
      可拆卸電源線方便收納
      易潔不黏底內鍋
      快思邏輯控制，能烹調新鮮而有營養的膳食
      易讀式 LCD 顯示屏，配備時鐘及定時顯示功能
      可拆式可清洗內上蓋

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      >90% 可回收物料
      用戶手冊
      90% 可回收環保紙

    Badge-D2C

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