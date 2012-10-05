使用保溫功能為米飯或菜餚保溫長達 12 小時，同時保持食物的營養及味道。完成烹調程序後，電飯煲將會自動切換至保溫模式。
亦備有預校定時功能，方便您按時完成烹調一餐。按「小時」按鈕一次即會提前 1 小時；按「分鐘」按鈕即會提前 10 分鐘。最多可提前 24 小時預校定時功能，隨您喜好的時間享受每一餐。
按下「兒童安全鎖」按鈕三秒，即可鎖定控制面板。這樣便能鎖定操作面板，確保兒童在烹調期間不會誤用電飯煲。再按下「兒童安全鎖」按鈕三秒即可解除鎖定。
9 種精選烹調程式，包括快煮、極速快煮、少米量、翻熱、煲粥/煲湯、焗蛋糕和煲仔飯。智能烹調程式助您輕鬆烹調美味香軟的米飯。
控制系統採用高科技的嶄新觸感式設計，有助防止出現傳統按鈕操作可能遇到的按鈕機械受損情況。還有防水功能，易於清洗，時刻保持精確敏銳的輕觸感。
內鍋經過特別設計，傳熱效果更理想，為您呈現傳統「大鍋」的真味道。五層黃金內鍋創新超薄，特厚達2.0 毫米，能有效地均勻加熱。1. 超堅固水晶塗層防刮不黏底，易於清洗，持久耐用；2. 玫瑰金色底座在烹調期間有效加熱；3. 特厚合金鍋均勻傳熱；4. 樹脂塗層保護合金，令鍋更堅固耐用；5. 黑色外層有助保留熱力，保持米飯溫室新鮮。
智能加熱和溫度控制，達致最佳效果
外觀以香檳色為主調，極具品味
特別設計的飯匙和長柄杓極其方便。
設計規格
配件
技術規格
一般規格
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。