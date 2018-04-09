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    Viva Collection 迷你電飯煲

    HD3070/52

    體積小，多功能

    創新的 Philips 迷你電飯煲配備多種烹調模式，體積大小適中，讓您隨時烹調新鮮健康佳餚。

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    此產品已不再銷售。

    Viva Collection 迷你電飯煲

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    體積小，多功能

    配備多種烹調模式，滿足不同的煮食需求

    • 0.7 公升
    • 數碼顯示屏
    • 觸控感應式操作
    • 330 瓦
    特厚內鍋確保每粒米均勻烹調

    特厚內鍋確保每粒米均勻烹調

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    24 小時預校時間功能確保按時完成烹調菜餚

    24 小時預校時間功能確保按時完成烹調菜餚

    24 小時簡易程式預校時間功能確保按時完成烹調菜餚

    2 公升容量，專為單人或小家庭而設

    2 公升容量，專為單人或小家庭而設

    2 公升容量可煮 4 杯米或半杯米煮成的粥，適合一個人或小家庭，無須擔心剩飯。

    11 種烹調程式，輕鬆烹調多樣化的健康菜餚

    11 種烹調程式，輕鬆烹調多樣化的健康菜餚

    設有 11 種烹調程式，包括烹調米飯（標準、快煮、極速快煮）、麥皮、粥、湯、煲仔飯、蒸煮、麵食、蛋糕和翻熱。

    可拆式內上蓋，清潔更簡單

    可拆式內上蓋，清潔更簡單

    鋁合金內上蓋可以拆除及清洗，防止污漬和細菌積聚

    活動式手柄，方便攜帶

    活動式手柄，方便攜帶

    可方便及安全地將電飯煲從廚房移到飯廳以便盛飯

    弧形發熱元件確保發熱更強勁

    弧形發熱元件設有更多發熱表面，確保發熱更強勁

    設計小巧，不佔過多廚房空間

    設計小巧，不佔過多廚房空間

    頂部玻璃面板及隱藏 UI，使用方便

    頂部玻璃面板及隱藏 UI，使用方便，開機後烹飪程式便會顯示於面板上。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 配件

      隨附
      • 量杯
      • 飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電源
      330  W
      電壓
      220  V
      容量
      0.7  l
      頻率
      50  Hz
      效能水平
      L3

    • 設計

      顏色
      粉紅色

    • 一般規格

      產品功能
      • 開/關掣
      • 預設烹調功能
      • 時間控制

    • 塗裝

      機身物料
      塑膠

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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