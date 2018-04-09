Viva Collection 迷你電飯煲
體積小，多功能
創新的 Philips 迷你電飯煲配備多種烹調模式，體積大小適中，讓您隨時烹調新鮮健康佳餚。 查看各種好處
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體積小，多功能
配備多種烹調模式，滿足不同的煮食需求
- 0.7 公升
- 數碼顯示屏
- 觸控感應式操作
- 330 瓦
特厚內鍋確保每粒米均勻烹調
特厚內鍋確保每粒米均勻烹調
24 小時預校時間功能確保按時完成烹調菜餚
24 小時簡易程式預校時間功能確保按時完成烹調菜餚
2 公升容量，專為單人或小家庭而設
2 公升容量可煮 4 杯米或半杯米煮成的粥，適合一個人或小家庭，無須擔心剩飯。
11 種烹調程式，輕鬆烹調多樣化的健康菜餚
設有 11 種烹調程式，包括烹調米飯（標準、快煮、極速快煮）、麥皮、粥、湯、煲仔飯、蒸煮、麵食、蛋糕和翻熱。
可拆式內上蓋，清潔更簡單
鋁合金內上蓋可以拆除及清洗，防止污漬和細菌積聚
活動式手柄，方便攜帶
可方便及安全地將電飯煲從廚房移到飯廳以便盛飯
弧形發熱元件確保發熱更強勁
弧形發熱元件設有更多發熱表面，確保發熱更強勁
設計小巧，不佔過多廚房空間
設計小巧，不佔過多廚房空間
頂部玻璃面板及隱藏 UI，使用方便
頂部玻璃面板及隱藏 UI，使用方便，開機後烹飪程式便會顯示於面板上。
技術規格
-
原產地
- 製造地：
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中國
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配件
- 隨附
-
-
技術規格
- 電線長度
-
1.0
m
- 電源
-
330
W
- 電壓
-
220
V
- 容量
-
0.7
l
- 頻率
-
50
Hz
- 效能水平
-
L3
-
設計
- 顏色
-
粉紅色
-
一般規格
- 產品功能
-
-
塗裝
- 機身物料
-
塑膠
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
持續性
- 包裝
-
> 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
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