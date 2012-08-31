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  • 米飯更香軟，餐餐充滿歡樂 米飯更香軟，餐餐充滿歡樂 米飯更香軟，餐餐充滿歡樂

    Advance 快思邏輯電飯煲

    HD3085/52

    米飯更香軟，餐餐充滿歡樂

    Philips 電飯煲外觀精美，備有特大液晶體顯示、溫度控制和尖端耐用的五層黃金內鍋，能夠在傳統的中式大鍋裡均勻傳熱煮食。

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    Advance 快思邏輯電飯煲

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    米飯更香軟，餐餐充滿歡樂

    透過傳統大鍋的方式烹調

    • 1.5 公升
    保溫功能保持米飯新鮮達 12 小時

    保溫功能保持米飯新鮮達 12 小時

    使用保溫功能為米飯或菜餚保溫長達 12 小時，同時保持食物的營養及味道。完成烹調程序後，電飯煲將會自動切換至保溫模式。

    24 小時預校時間功能確保按時完成烹調米飯和菜餚

    24 小時預校時間功能確保按時完成烹調米飯和菜餚

    亦備有預校定時功能，方便您按時完成烹調一餐。按「小時」按鈕一次即會提前 1 小時；按「分鐘」按鈕即會提前 10 分鐘。最多可提前 24 小時預校定時功能，隨您喜好的時間享受每一餐。

    3D 加熱更均勻，有效保溫

    3D 加熱更均勻，有效保溫

    電飯煲週邊設有加熱系統，包括頂部的加熱器配件、四週的加熱器配件和底部的主加熱器配件。3D 加熱更均勻，有助保溫，烘烤效果更佳

    6.0 毫米內鍋為您帶來傳統的「大鍋」滋味

    6.0 毫米內鍋為您帶來傳統的「大鍋」滋味

    內鍋厚度由底部的 6.0 毫米漸漸變成頂部的 2.0 毫米，能夠從底部的主加熱器配件均勻傳熱至內鍋的頂部。五層黃金內鍋能夠有效地均勻傳熱

    兒童安全鎖令廚房更安全，使您安心愜意

    兒童安全鎖令廚房更安全，使您安心愜意

    按下「兒童安全鎖」按鈕三秒，即可鎖定控制面板。這樣便能鎖定操作面板，確保兒童在烹調期間不會誤用電飯煲。再按下「兒童安全鎖」按鈕三秒即可解除鎖定。

    分離式內蓋容易清洗

    分離式內蓋容易清洗

    分離式內蓋容易清洗

    時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物

    時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物

    時間預校適用於煮飯、蒸煮、燜燉、煲粥、煲湯等程式，而時間預校設定為最長 23 小時。

    靈敏感應器觸控操作面板

    靈敏感應器觸控操作面板

    11 種食物功能表，能烹調多樣化的健康菜餚

    提供 11 種精選烹調程式，包括標準烹調、快煮、極速快煮、少米量、蒸煮、煲粥、壽司米、焗蛋糕、煲仔飯和什錦米。智能烹調程序助您輕鬆烹調美味香軟的米飯

    技術規格

    • 設計規格

      尺寸（長x寬x高）
      270x370x255  mm
      機身材料
      塑膠
      顏色
      白色
      控制面板顏色
      黃金

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      湯勺
      飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電壓
      220  V
      功率
      980  W
      頻率
      50  Hz
      容量
      1.5/8  Litres / cups

    • 一般規格

      擺動手柄方便攜帶
      可拆卸電源線方便收納
      特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
      防溢氣孔
      記憶功能會在電源中斷時啟動
      內鍋適用於洗碗碟機
      人工智能控制
      定時模式確保
      於所需時候烹調好米飯
      易潔不黏底內鍋
      營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
      特大液晶體顯示時間及預設烹調
      多功能烹調程式選項*
      可拆式可清洗內上蓋
      3 種米飯軟硬選擇
      9 種米飯烹調程式

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