24 小時預校時間功能確保按時完成烹調米飯和菜餚

亦備有預校定時功能，方便您按時完成烹調一餐。按「小時」按鈕一次即會提前 1 小時；按「分鐘」按鈕即會提前 10 分鐘。最多可提前 24 小時預校定時功能，隨您喜好的時間享受每一餐。