Advance 快思邏輯電飯煲
米飯更香軟，餐餐充滿歡樂
Philips 電飯煲外觀精美，備有特大液晶體顯示、溫度控制和尖端耐用的五層黃金內鍋，能夠在傳統的中式大鍋裡均勻傳熱煮食。 查看各種好處
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保溫功能保持米飯新鮮達 12 小時
使用保溫功能為米飯或菜餚保溫長達 12 小時，同時保持食物的營養及味道。完成烹調程序後，電飯煲將會自動切換至保溫模式。
24 小時預校時間功能確保按時完成烹調米飯和菜餚
亦備有預校定時功能，方便您按時完成烹調一餐。按「小時」按鈕一次即會提前 1 小時；按「分鐘」按鈕即會提前 10 分鐘。最多可提前 24 小時預校定時功能，隨您喜好的時間享受每一餐。
3D 加熱更均勻，有效保溫
電飯煲週邊設有加熱系統，包括頂部的加熱器配件、四週的加熱器配件和底部的主加熱器配件。3D 加熱更均勻，有助保溫，烘烤效果更佳
6.0 毫米內鍋為您帶來傳統的「大鍋」滋味
內鍋厚度由底部的 6.0 毫米漸漸變成頂部的 2.0 毫米，能夠從底部的主加熱器配件均勻傳熱至內鍋的頂部。五層黃金內鍋能夠有效地均勻傳熱
兒童安全鎖令廚房更安全，使您安心愜意
按下「兒童安全鎖」按鈕三秒，即可鎖定控制面板。這樣便能鎖定操作面板，確保兒童在烹調期間不會誤用電飯煲。再按下「兒童安全鎖」按鈕三秒即可解除鎖定。
時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物
時間預校適用於煮飯、蒸煮、燜燉、煲粥、煲湯等程式，而時間預校設定為最長 23 小時。
11 種食物功能表，能烹調多樣化的健康菜餚
提供 11 種精選烹調程式，包括標準烹調、快煮、極速快煮、少米量、蒸煮、煲粥、壽司米、焗蛋糕、煲仔飯和什錦米。智能烹調程序助您輕鬆烹調美味香軟的米飯
技術規格
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設計規格
- 尺寸（長x寬x高）
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270x370x255
mm
- 機身材料
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塑膠
- 顏色
-
白色
- 控制面板顏色
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黃金
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 湯勺
-
是
- 飯勺
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.0
m
- 電壓
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220
V
- 功率
-
980
W
- 頻率
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50
Hz
- 容量
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1.5/8
Litres / cups
-
一般規格
- 擺動手柄方便攜帶
-
是
- 可拆卸電源線方便收納
-
是
- 特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
-
是
- 防溢氣孔
-
是
- 記憶功能會在電源中斷時啟動
-
是
- 內鍋適用於洗碗碟機
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是
- 人工智能控制
-
是
- 定時模式確保
-
於所需時候烹調好米飯
- 易潔不黏底內鍋
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是
- 營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
-
是
- 特大液晶體顯示時間及預設烹調
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是
- 多功能烹調程式選項*
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是
- 可拆式可清洗內上蓋
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是
- 3 種米飯軟硬選擇
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是
- 9 種米飯烹調程式
-
是
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