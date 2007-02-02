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    雅樂爐

    HD4412/04

    享受多元化烹調樂趣

    適用於各種類型的廚具

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    雅樂爐

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    享受多元化烹調樂趣

    • 6 段火力
    • 紫紅色
    六段火力設定，實現最佳烹飪效果*

    六段火力設定，實現最佳烹飪效果*

    1-2 段保溫/燜/燉、3-4 段煎炒/炸、5-6 段烤/煲水。

    適用於各種類型的廚具

    適用於各種類型的廚具

    內置手挽方便移動

    內置手挽方便移動

    1 至 180 分鐘煮食時間設定

    1 至 180 分鐘煮食時間設定

    7 段火力調控切合不同烹調需要

    #400 瓦、800 瓦、1200 瓦、1400 瓦、1600 瓦、1800 瓦、2000 瓦。

    7 種健康煮食方式* 配合特定的加熱程式

    **火鍋、蒸、燉、爆炒、煲湯/粥、煮、保溫。

    8 種健康煮食方式** 配合特定的加熱程式

    **火鍋、小火蒸、大火蒸、燜燉、煎炒、煲湯/粥、煲水、保溫。

    8 段火力調控適切合不同的烹調需要

    #400 瓦、800 瓦、1000 瓦、1200 瓦、1400 瓦、1600 瓦、1800 瓦、2000 瓦。

    技術規格

    • 一般規格

      適用於各種類型的廚具
      電磁技術實現即時加熱
      內置手挽方便移動
      快速烹調，有效鎖住食物營養
      可即時快速加熱
      LED 顯示燈方便設定不同火力
      鹵素技術提供準確火力調控
      12 小時預校時間設定
      容易清洗
      六段火力設定，實現最佳烹飪效果*
      自動斷電程式，烹煮更安心
      八段火力設定，實現最佳烹調效果*
      無火煮食更顯方便
      自動斷電程式，烹煮更安心
      Cool-to-touch 爐面，讓煮食更安全
      液晶屏顯示火力及時間
      一鍵式最大火力按鈕
      9 項安全保護功能
      獨特的加熱方式帶來 7 種健康的烹調方法
      7 段火力調控切合不同烹調需要
      非常簡單板面，讓烹飪變得容易
      輕巧設計，在家中任何角落都可烹飪食物
      圓滑設計，方便清洗
      智能設計，能夠自我診斷錯誤顯示
      容易使用，無需安裝
      特大 4-位數字 LED 顯示
      耐用微晶玻璃板提高效能
    Badge-D2C

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