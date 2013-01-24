輕易炮製出熱騰騰的美味食物
多士焗爐讓你每次都能炮製出美味食物和小食，特設烘、焗及加熱功能，還有很多方便你烹調美食的功能，包括 30 分鐘時間掣、麵包屑盛載盤及烘烤盤。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕易炮製出熱騰騰的美味食物
多士焗爐讓你每次都能炮製出美味食物和小食，特設烘、焗及加熱功能，還有很多方便你烹調美食的功能，包括 30 分鐘時間掣、麵包屑盛載盤及烘烤盤。
輕易炮製出熱騰騰的美味食物
多士焗爐讓你每次都能炮製出美味食物和小食，特設烘、焗及加熱功能，還有很多方便你烹調美食的功能，包括 30 分鐘時間掣、麵包屑盛載盤及烘烤盤。
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輕易炮製出熱騰騰的美味食物
多士焗爐讓你每次都能炮製出美味食物和小食，特設烘、焗及加熱功能，還有很多方便你烹調美食的功能，包括 30 分鐘時間掣、麵包屑盛載盤及烘烤盤。
30 分鐘時間掣會於完成後關閉焗爐。
配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
烘或加熱食物及小食。
食物烹調完成時會有鈴聲提示。
一般規格
技術規格
設計規格
內附配件