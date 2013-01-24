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多士焗爐

HD4493/08
  • 輕易炮製出熱騰騰的美味食物 輕易炮製出熱騰騰的美味食物 輕易炮製出熱騰騰的美味食物
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    多士焗爐

    HD4493/08

    輕易炮製出熱騰騰的美味食物

    多士焗爐讓你每次都能炮製出美味食物和小食，特設烘、焗及加熱功能，還有很多方便你烹調美食的功能，包括 30 分鐘時間掣、麵包屑盛載盤及烘烤盤。

    此產品已不再銷售。

    多士焗爐

    輕易炮製出熱騰騰的美味食物

    多士焗爐讓你每次都能炮製出美味食物和小食，特設烘、焗及加熱功能，還有很多方便你烹調美食的功能，包括 30 分鐘時間掣、麵包屑盛載盤及烘烤盤。

    輕易炮製出熱騰騰的美味食物

    多士焗爐讓你每次都能炮製出美味食物和小食，特設烘、焗及加熱功能，還有很多方便你烹調美食的功能，包括 30 分鐘時間掣、麵包屑盛載盤及烘烤盤。

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      食物烹調完成時會有鈴聲提示

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      技術規格

      • 一般規格

        防滑腳墊

      • 技術規格

        容量
        9  L
        有效容量
        5.7  L
        電源
        900  瓦
        電線長度
        1.0  米
        發熱元件
        石英 (2x)
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50-60  Hz

      • 設計規格

        材料
        金屬外殼、塑膠旋鈕／手柄 (PBT)
        可選顏色
        珍珠白／灰／藍／08

      • 內附配件

        烘烤盤
        230 x 230  毫米

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