多士焗爐
輕易炮製出熱騰騰的美味食物
多用途多士焗爐，擁有焗、烤、烘、加熱及多項方便煮調的功能設備。包括可調校溫度選擇掣、45 分鐘時間掣、烘烤盤及麵包屑盛載盤。每次也可烹調出美味的食物。 查看各種好處
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輕易炮製出熱騰騰的美味食物
45 分鐘時間掣、可調校溫度選擇掣
焗、烤、烘或加熱食物及小食
焗、烤、烘或加熱食物及小食。
45 分鐘時間掣會於完成後關閉焗爐
45 分鐘時間掣會於完成後關閉焗爐。
易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
特大方形烘烤盤、不黏底 (230 x 230 毫米)
特大方形烘烤盤、不黏底 (230 x 230 毫米)。
溫度調校掣讓你烹調出最美味的食物 (最高溫度 230 °C)
溫度調校掣讓你烹調出最美味的食物 (最高溫度 230 °C)。
食物烹調完成時會有鈴聲提示
食物烹調完成時會有鈴聲提示。
技術規格
-
設計規格
- 材料
-
金屬外殼、塑膠旋鈕／手柄 (PBT)
- 可選顏色
-
鋼銀／碳灰／25
-
技術規格
- 電壓
-
220-240
V
- 電源
-
1100
W
- 電線長度
-
1.0
m
- 容量
-
9
l
- 頻率
-
50-60
Hz
- 發熱元件
-
石英 (2x)
- 有效容量
-
5.7
l
-
一般規格
- 防滑腳墊
-
是
-
隨附配件
- 烘烤盤
-
230 x 230
mm
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