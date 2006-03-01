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  • 輕易炮製出熱騰騰的美味食物 輕易炮製出熱騰騰的美味食物 輕易炮製出熱騰騰的美味食物

    多士焗爐

    HD4495/25

    輕易炮製出熱騰騰的美味食物

    多用途多士焗爐，擁有焗、烤、烘、加熱及多項方便煮調的功能設備。包括可調校溫度選擇掣、45 分鐘時間掣、烘烤盤及麵包屑盛載盤。每次也可烹調出美味的食物。

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    多士焗爐

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    輕易炮製出熱騰騰的美味食物

    45 分鐘時間掣、可調校溫度選擇掣

    • 45 分鐘時間掣
    • 溫度控制
    • 金屬銀色
    焗、烤、烘或加熱食物及小食

    焗、烤、烘或加熱食物及小食

    焗、烤、烘或加熱食物及小食。

    45 分鐘時間掣會於完成後關閉焗爐

    45 分鐘時間掣會於完成後關閉焗爐

    45 分鐘時間掣會於完成後關閉焗爐。

    易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

    易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

    配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

    特大方形烘烤盤、不黏底 (230 x 230 毫米)

    特大方形烘烤盤、不黏底 (230 x 230 毫米)

    特大方形烘烤盤、不黏底 (230 x 230 毫米)。

    分離式烘烤架

    分離式烘烤架

    溫度調校掣讓你烹調出最美味的食物 (最高溫度 230 °C)

    溫度調校掣讓你烹調出最美味的食物 (最高溫度 230 °C)。

    食物烹調完成時會有鈴聲提示

    食物烹調完成時會有鈴聲提示。

    技術規格

    • 設計規格

      材料
      金屬外殼、塑膠旋鈕／手柄 (PBT)
      可選顏色
      鋼銀／碳灰／25

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      1100  W
      電線長度
      1.0  m
      容量
      9  l
      頻率
      50-60  Hz
      發熱元件
      石英 (2x)
      有效容量
      5.7  l

    • 一般規格

      防滑腳墊

    • 隨附配件

      烘烤盤
      230 x 230  mm

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