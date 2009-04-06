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    Daily Collection 迷你電熱水煲

    HD4608/00

    只煲滾您所需的分量

    這款迷你 Philips 電熱水煲具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，不但讓您只煲您所需的份量，且不會占用廚房內太多空間。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少對環境所造成的影響。

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    此產品已不再銷售。

    Daily Collection 迷你電熱水煲

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    只煲滾您所需的分量

    這款迷你電熱水煲節省高達 50% 的電力

    • 0.8 公升 2400 瓦
    • 以杯為單位水位顯示
    • 白色
    • 易揭壼蓋
    以杯為單位的水位顯示，只煲滾您所需要的份量

    以杯為單位的水位顯示，只煲滾您所需要的份量

    讓消費者煲滾所需要的份量，可節省 50% 能源和水，支持環境保護。

    電線捲座，收藏方便

    電線捲座，收藏方便

    電線可捲在底座下，令電熱水煲容易藏於廚房內。

    兩側均有清晰水位顯示

    兩側均有清晰水位顯示

    Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    設置紅燈開/關掣，清楚提示電熱水煲正在操作。

    平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

    平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

    不鏽鋼平面發熱線底盤，確保快速煲水及方便清潔。

    防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水

    防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水

    防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水、清潔的電熱水煲。

    無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

    無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

    無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。

    易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗

    易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗

    易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。

    多重安全設計

    多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉。

    技術規格

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      2000-2400  W
      電線長度
      0.75  m
      容量
      0.8  l
      頻率
      50/60  Hz

    • 設計

      顏色
      白色

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長x寬x高）
      22.5 x 22.5 x 22.5  mm
      產品尺寸（長x寬x高）
      15.8 x 18.5 x 22  mm

    • 一般規格

      產品功能
      • 360° 旋轉底座
      • 自動斷電功能
      • 煲乾水防過熱設計
      • 電線儲藏格
      • 平面發熱線底盤
      • 防滑膠腳
      • 人體工學設計手柄
      • 簡易揭蓋可從壺口直接注水
      • 揭蓋幅度特大

    • 外表

      機身物料
      聚丙烯 (PP)
      按鈕物料
      聚丙烯 (PP)

    • 服務

      全球 2 年保養

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