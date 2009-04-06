Daily Collection 迷你電熱水煲
只煲滾您所需的分量
這款迷你 Philips 電熱水煲具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，不但讓您只煲您所需的份量，且不會占用廚房內太多空間。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少對環境所造成的影響。 查看各種好處
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只煲滾您所需的分量
這款迷你電熱水煲節省高達 50% 的電力
- 0.8 公升 2400 瓦
- 以杯為單位水位顯示
- 白色
- 易揭壼蓋
以杯為單位的水位顯示，只煲滾您所需要的份量
讓消費者煲滾所需要的份量，可節省 50% 能源和水，支持環境保護。
電線捲座，收藏方便
電線可捲在底座下，令電熱水煲容易藏於廚房內。
兩側均有清晰水位顯示
Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。
當電熱水煲啟動，指示燈會亮著
設置紅燈開/關掣，清楚提示電熱水煲正在操作。
平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔
不鏽鋼平面發熱線底盤，確保快速煲水及方便清潔。
防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水
防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水、清潔的電熱水煲。
無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置
無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。
易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗
易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。
多重安全設計
多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉。
技術規格
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技術規格
- 電壓
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220-240
V
- 電源
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2000-2400
W
- 電線長度
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0.75
m
- 容量
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0.8
l
- 頻率
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50/60
Hz
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設計
- 顏色
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白色
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重量與尺寸
- 包裝尺寸（長x寬x高）
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22.5 x 22.5 x 22.5
mm
- 產品尺寸（長x寬x高）
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15.8 x 18.5 x 22
mm
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一般規格
- 產品功能
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360° 旋轉底座
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自動斷電功能
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煲乾水防過熱設計
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電線儲藏格
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平面發熱線底盤
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防滑膠腳
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人體工學設計手柄
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簡易揭蓋可從壺口直接注水
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揭蓋幅度特大
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外表
- 機身物料
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聚丙烯 (PP)
- 按鈕物料
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聚丙烯 (PP)
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服務
- 全球 2 年保養
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是
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