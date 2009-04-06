只煲滾您所需的分量

這款迷你 Philips 電熱水煲具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，不但讓您只煲您所需的份量，且不會占用廚房內太多空間。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少對環境所造成的影響。