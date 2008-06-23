電熱水煲
只煲滾您所需的分量
這款設計時尚的電熱水煲具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 66% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。 查看各種好處
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只煲滾您所需的分量
最多可節省 66% 的電力
- 1.7 公升 3000 瓦
- 以杯為單位水位顯示
- 白色/灰色
- 易揭壼蓋
以杯為單位的水位顯示，只煲滾您所需要的份量
讓消費者煲滾所需要的份量，可節省 50% 能源和水，支持環境保護。
當電熱水煲啟動，指示燈會亮著
開/關掣上設置優雅的紅燈，明確顯示電熱水煲正在操作中。
簡易揭蓋，可從壺口直接注水
揭蓋式電熱水煲可從壺口直接注水。
平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔
Philips 電熱水煲的不鏽鋼平面發熱底盤，煲水速度快、清理容易。
無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置
無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。
電線捲座，收藏方便
電線可捲在底座下，令電熱水煲容易藏於廚房內。
易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗
易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。
兩側均有清晰水位顯示
Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。
放水垢過濾網為您提供清純的飲用水
可拆式防水垢過濾網能確保食水潔淨。
多重安全設計
多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉。
技術規格
-
設計規格
- 材料
-
-
發熱線底盤：不鏽鋼
-
外殼：聚丙烯 / ABS
-
開關及工具夾：聚丙烯
- 顏色
-
亮白 - 灰色
-
尺寸
- 產品尺寸（寬x深x高）
-
16x24.4x22.2
cm
- 包裝尺寸（寬x深x高）
-
23x19x27.5
cm
-
技術規格
- 電壓
-
220-240
V
- 電源
-
2500 至 3000
W
- 電線長度
-
0.75
m
- 容量
-
1.7
l
- 頻率
-
50-60
Hz
-
一般規格
- 電線儲藏格
-
是
- 360° 旋轉底座
-
是
- 無線
-
是
- 揭蓋幅度特大
-
是
- 自動斷電功能
-
是
- 防滑腳墊
-
是
- 人體工學設計手柄
-
是
- 簡易注水口
-
是
- 煲乾水防過熱設計
-
是
- 平面發熱線底盤
-
是
- 蓋子與注水口
-
是
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
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