電熱水煲
純淨開水和更清潔的電熱水煲
設計優雅的電熱水煲內置雙重隔濾網，有效清除水垢，令開水更純淨，並令電水煲更清潔，當電水煲操作時，關熄指示燈會亮起。當水滾時，電熱水煲會自動關熄及有鈴聲指示。 查看各種好處
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無線 360° 多向式底座，方便提起和放置
無線 360° 多向式底座，方便提起和放置
蓋子旋鈕確保揭蓋時不會燙傷
蓋子旋鈕確保揭蓋時不會燙傷。
雙重隔濾網保持水質更純，水煲更清潔
雙重隔濾網發揮雙重過濾功能：水垢收集器收集水中的水垢，而隔濾網則能防止其他微粒、雜質倒進飲用水中。
當水煲滾時，水滾鈴聲會提示
當水煲滾時，水滾鈴聲會提示
技術規格
-
設計規格
- 材料
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PP
-
配件
- 篩選
-
雙重防水垢隔濾網
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技術規格
- 電壓
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220-240
V
- 電源
-
3000
W
- 頻率
-
50-60
Hz
-
一般規格
- 電線儲藏格
-
是
- 360° 旋轉底座
-
是
- 無線
-
是
- 揭蓋幅度特大
-
是
- 自動斷電功能
-
是
- 防滑腳墊
-
是
- 人體工學設計手柄
-
是
- 簡易注水口
-
是
- 煲乾水防過熱設計
-
是
-
設計和外表
- 顏色
-
白
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