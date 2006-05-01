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  • 純淨開水和更清潔的電熱水煲 純淨開水和更清潔的電熱水煲 純淨開水和更清潔的電熱水煲

    電熱水煲

    HD4682/01

    純淨開水和更清潔的電熱水煲

    設計優雅的電熱水煲內置雙重隔濾網，有效清除水垢，令開水更純淨，並令電水煲更清潔，當電水煲操作時，關熄指示燈會亮起。當水滾時，電熱水煲會自動關熄及有鈴聲指示。

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    電熱水煲

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    純淨開水和更清潔的電熱水煲

    雙重防水垢隔濾網

    • 1.7 公升 3000 瓦
    無線 360° 多向式底座，方便提起和放置

    無線 360° 多向式底座，方便提起和放置

    無線 360° 多向式底座，方便提起和放置

    蓋子旋鈕確保揭蓋時不會燙傷

    蓋子旋鈕確保揭蓋時不會燙傷

    蓋子旋鈕確保揭蓋時不會燙傷。

    雙重隔濾網保持水質更純，水煲更清潔

    雙重隔濾網保持水質更純，水煲更清潔

    雙重隔濾網發揮雙重過濾功能：水垢收集器收集水中的水垢，而隔濾網則能防止其他微粒、雜質倒進飲用水中。

    平面發熱底盤可快速煲水及易於清潔

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    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    易揭開蓋：容易使用、十分安全

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    當水煲滾時，水滾鈴聲會提示

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    技術規格

    • 設計規格

      材料
      PP

    • 配件

      篩選
      雙重防水垢隔濾網

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      3000  W
      頻率
      50-60  Hz

    • 一般規格

      電線儲藏格
      360° 旋轉底座
      無線
      揭蓋幅度特大
      自動斷電功能
      防滑腳墊
      人體工學設計手柄
      簡易注水口
      煲乾水防過熱設計

    • 設計和外表

      顏色

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