電飯煲
每碗滿載更多生命力
營養是保持健康最重要的元素。Philips 全自動烹調程式可保留每碗飯的新鮮及營養精華。
此產品已不再銷售。
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自動保溫功能可讓米飯保持新鮮長達12 小時
使用其保溫功能可讓米飯長時間保溫，完成烹調後，電飯煲將自動轉換至保溫模式。
內置手挽
方便將電飯煲由廚房取出，或放置於飯廳以便盛飯
單鍵按鈕，方便操控
只需一按，即可操控烹調與保溫，操控板面上的指示燈顯示烹調狀態
易潔不黏底內鍋
採用特別不黏底塗層，耐用且易於清潔
技術規格
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.0
m
- 電壓
-
220-240
V
- 瓦數
-
1000
W
- 頻率
-
50/60
Hz
-
一般規格
- 輕觸式操作
-
是
- 自動烹調程式，享受新鮮可口的飯食
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是
- 自動保溫功能可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
-
是
- 使用蒸架，讓煮食更健康
-
是
- 清晰的水位顯示
-
是
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