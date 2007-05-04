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    電飯煲

    HD4702/80

    每碗滿載更多生命力

    營養是保持健康最重要的元素。Philips 全自動烹調程式可保留每碗飯的新鮮及營養精華。

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    此產品已不再銷售。

    電飯煲

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    每碗滿載更多生命力

    智能全自動烹調

    • 容器
    • 10 量杯
    • 食物圖案設計
    全自動保溫功能可讓米飯保持新鮮長達12 小時

    全自動保溫功能可讓米飯保持新鮮長達12 小時

    使用其保溫功能可讓米飯長時間保溫，完成烹調後，電飯煲將自動轉換至保溫模式。

    內置手挽

    內置手挽

    方便將電飯煲由廚房取出，或放置於飯廳以便盛飯

    單鍵按鈕，方便操控

    單鍵按鈕，方便操控

    只需一按，即可操控烹調與保溫，操控板面上的指示燈顯示烹調狀態

    易潔不黏底內鍋

    易潔不黏底內鍋

    Philips 電飯煲使用不黏底材質做為塗料，讓電飯煲更為耐用、清理也更容易。

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示容量，米和水的比例

    自動烹調

    煮飯、保溫皆方便

    技術規格

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電壓
      220-240  V
      瓦數
      1000  W
      頻率
      50/60  Hz

    • 一般規格

      輕觸式操作
      自動烹調程式，享受新鮮可口的飯食
      自動保溫功能可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
      易潔不黏底內鍋
      清晰的水位顯示

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