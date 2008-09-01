搜尋字眼

ZH
EN
  • 每碗滿載更多生命力 每碗滿載更多生命力 每碗滿載更多生命力

    電飯煲

    HD4724

    每碗滿載更多生命力

    營養是保持健康最重要的元素。Philips 電飯煲 HD4724/10 具備全自動烹調程式，能更有效保留住每碗飯的新鮮及營養精華。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    電飯煲

    類似產品

    See all 多功能煮食鍋與電飯煲

    每碗滿載更多生命力

    智能全自動烹調

    • 大杯
    • 6 量杯
    • 米型圖案設計
    自動保溫功能可保持米飯新鮮達12小時

    自動保溫功能可保持米飯新鮮達12小時

    使用保溫功能可以讓米飯保持溫熱更長時間。當煮飯過程完成後，電飯煲會自動切換至保溫模式

    一鍵式簡易操控

    一鍵式簡易操控

    一鍵控制煮飯或保溫功能，面板上的指示燈清晰顯示煮飯狀態

    易清潔不黏內鍋

    易清潔不黏內鍋

    Philips 電飯煲內鍋採用特殊不黏塗層，更加耐用且易於清潔。

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示

    清晰的水位標記顯示容量和米水比例

    自動烹調

    煮飯、保溫皆方便

    簡單的上蓋設計，使用簡易、安全

    不燙手外殼，內置手挽方便移動

    易携手柄設計

    方便將電飯煲由廚房取出，或放置於飯廳以便盛飯

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      塑膠/金屬；上蓋 - 塑膠
      可選顏色
      粉紅色 w/米飯
      產品重量
      3.5  kg
      重量 (含包裝)
      3.7  kg

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電壓
      220  V
      功率
      700  W
      頻率
      50  Hz
      容量
      1.0/5.5  Litres / cups
      內鍋容量
      3 公升

    • 一般規格

      水位顯示
      12 小時保溫
      輕觸式操作
      可拆卸電源線方便收納
      自動烹調
      易潔不黏內鍋

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。