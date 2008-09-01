電飯煲
每碗滿載更多生命力
營養是保持健康最重要的元素。Philips 電飯煲 HD4729/60 具備全自動烹調程式，能有效保留住每碗飯的新鮮及營養精華。 查看各種好處
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自動保溫功能可保持米飯新鮮達12小時
使用保溫功能可以讓米飯保持溫熱更長時間。當煮飯過程完成後，電飯煲會自動切換至保溫模式
一鍵式簡易操控
一鍵控制煮飯或保溫功能，面板上的指示燈清晰顯示煮飯狀態
易清潔不黏內鍋
Philips 電飯煲內鍋採用特殊不黏塗層，更加耐用且易於清潔。
簡單的上蓋設計，使用簡易、安全
不燙手外殼，內置手挽方便移動
易携手柄設計
方便將電飯煲由廚房取出，或放置於飯廳以便盛飯
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
機身 - 金屬；上蓋 - 塑膠/金屬
- 可選顏色
-
米白色
- 產品重量
-
3.5
kg
- 重量 (含包裝)
-
3.7
kg
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.0
m
- 電壓
-
220
V
- 功率
-
700
W
- 頻率
-
50
Hz
- 容量
-
1.8/10
Litres / cups
- 內鍋容量
-
5 公升
-
一般規格
- 水位顯示
-
是
- 12 小時保溫
-
是
- 輕觸式操作
-
是
- 可拆卸電源線方便收納
-
是
- 自動烹調
-
是
- 易携手柄設計
-
是
- 易潔不黏內鍋
-
是
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