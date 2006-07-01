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    電飯煲

    HD4740

    每碗滿載更多生命力

    營養是保持健康最重要的元素。Philips 電飯煲 HD4740/20 具備智能全自動烹調程式，在烹調過程中提供適當的溫度，保持米飯新鮮，而營養精華得以保存。

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    • 3 款烹調程式
    • 2 量杯
    2 種米飯烹調功能

    2 種米飯烹調功能

    烹調米飯程式包括：標準烹調、快速煮飯

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式

    LCD 顯示屏，配備時間和時間預校顯示

    LCD 顯示屏，配備時間和時間預校顯示

    LCD 顯示屏可顯示烹調時間、時間和時間預校設定

    時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物

    時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物

    時間預校適用於煮飯、蒸煮、燜燉、煲粥、煲湯等程式，而時間預校設定為最長 23 小時。

    擺動式手柄方便攜帶

    擺動式手柄方便攜帶

    方便安全地將 Philips 電飯煲從廚房搬走，或在飯廳中盛飯。

    Durable, extra-thick non-stick innerpot

    Durable, extra-thick non-stick innerpot

    快思邏輯控制，能烹調新鮮而有營養的膳食

    Philips 電飯煲的電腦程式控制的加熱軟件和溫度控制，讓您以不同的烹調程式實現最佳烹調效果。

    專為煲粥而設的烹調程式

    烹煮最美味的粥

    翻熱功能，讓你即時品嘗到新鮮米飯

    使用 Philips 壓力式電飯煲的翻熱模式，您就可以將已經冷卻的米飯再度加熱。

    烹調少份量米飯的最佳選擇

    0.4 公升的容量，專為烹調少份量米飯或供小家庭使用設計

    先進蓋子設計，使用更安全方便

    表面保持涼爽，一鍵即可輕鬆操作

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      塑膠 - PP
      顏色
      黃色
      高度
      222  mm
      寬度
      228  mm
      產品重量
      2.4  kg
      深度
      250  mm
      重量 (含包裝)
      3.1  kg

    • 配件

      量杯
      飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50/60  Hz
      功率
      320-350  W
      容量
      0.4/3  Litres / cups
      內鍋容量
      1.5 公升

    • 一般規格

      水位顯示
      12 小時保溫
      翻熱功能
      即時烹調新鮮米飯
      擺動手柄方便攜帶
      可拆卸電源線方便收納
      特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
      防溢氣孔
      快思邏輯控制，能烹調新鮮而有營養的膳食
      易讀式 LCD 顯示屏，配備時鐘及定時顯示功能
      斷電時記憶備份
      時間掣容易操作
      快煮白米
      烹調小量米飯
      先進蓋設計
      易潔不黏內鍋

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